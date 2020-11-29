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Pazarlarda korona virüs denetimleri sürüyor

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.11.2020 15:30 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da İl Salgın Denetim ekipleri semt pazarlarında korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.Koronava virüsün artış gösterdiği şu günlerde denetimlerin arttığı Afyonkarahisar’da ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Afyonkarahisar’da İl Salgın Denetim ekipleri semt pazarlarında korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.
Koronava virüsün artış gösterdiği şu günlerde denetimlerin arttığı Afyonkarahisar’da ekipler denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Özellikle yoğunluğun yaşandığı pazar yerlerinde maske, mesafe ve sigara denetimleri yapan İl Salgın Denetim ekipleri, pazarcı esnafını kurallara uymaları yönünde uyardı. Maske takmayan vatandaşları da uyaran ekipler, maskelerin doğru takılması ve mesafenin korunması gerektiğini aksi takdirde cezai işlem uygulanacağını bildirdi. Kentte denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği de öğrenildi.

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