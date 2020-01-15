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  4. Pazarlar’da ücretsiz yöresel halk oyunu kursu

Pazarlar’da ücretsiz yöresel halk oyunu kursu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi, ücretsiz yöresel halk oyunu kursu düzenleyecek.Ücretsiz kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 7 Şubat Cuma gününe kadar Pazarlar Ortaokulu Müdürlüğü’ne kayıtlarını gerçekleştirebilecek.Sanata, sanatçıya, kültüre ve yöresel değerlere herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Demirci, “Yöresel halk oyunları kursu almak isteyen hemşehrilerimizi kurslarımıza bekliyoruz.

Pazarlar’da ücretsiz yöresel halk oyunu kursu

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi, ücretsiz yöresel halk oyunu kursu düzenleyecek.
Ücretsiz kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, 7 Şubat Cuma gününe kadar Pazarlar Ortaokulu Müdürlüğü’ne kayıtlarını gerçekleştirebilecek.
Sanata, sanatçıya, kültüre ve yöresel değerlere herkesin sahip çıkması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Bilal Demirci, “Yöresel halk oyunları kursu almak isteyen hemşehrilerimizi kurslarımıza bekliyoruz. Burada yöresel halk oyunları kursu verilecektir. Belediyemiz ve İlçemiz Pazarlar Ortaokulu ortak projesi ile yöresel halk oyunları kursu düzenlenmiştir. Bu kapsamda hafta içi Perşembe ve cuma günleri akşam 16:30-18:00 arası Mustafa Akyol hocamız nezaretinde kurslar düzenlenecektir. Kursumuz öğrencilerimiz için başlamış olup tüm halkımıza açıktır. Kurslarımız ücretsiz olup katılmak isteyen vatandaşlarımız Pazarlar Ortaokulu Müdürlüğü’ne müracaat edebilirler” diye konuştu.

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