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Pazaryeri Belediyesi’ne tam donanımlı itfaiye hibe edildi

03.01.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazaryeri Belediyesi’ne Türkiye Belediyeler Birliği tarafından itfaiye hibe edildi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in girişimleri ile Türkiye Belediyeler Birliği’nden (TBB) ilçenin ihtiyacı olan tam donanımlı itfaiye aracı teslim edildi.

Pazaryeri Belediyesi’ne tam donanımlı itfaiye hibe edildi

Hibe edilen araçlarla birlikte araç parkının ihtiyaçlar çerçevesinde genişletildiğini ifade eden Başkan Tekin, "Hemşerilerimize daha iyi şartlarda hizmet sunmak amacı ile belediyemizin araç ve ekipman parkını her geçen gün biraz daha büyütmeye çalışıyoruz. İtfaiye aracı ile ilgili sıkıntılarımız vardı. TBB tarafından yangın söndürmede kullanılacak olan aracı belediyemiz araç filosuna kattık. Bu aracın ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu anlamda desteğini bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ve Bilecik AK Parti İl Başkanımız sayın Serkan Yıldırım’a ilçem adına teşekkür ediyor, ‘Türkiye Yüzyılı’ başlangıcı olan 2023 yılının sağlıklı ,huzurlu, birlik beraberlik içinde bol hizmetlerle dolu bir yıl olmasını diliyorum" dedi.


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