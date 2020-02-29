Pazaryeri’nde hayvan pazarı yeniledi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kurulan hayvan pazarı Pazaryeri Belediyesi ekiplerince yenilendi.

Pazaryeri ilçesinde Cumartesi günleri kurulan hayvan pazarı Pazaryeri Belediye ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda yenilendi. Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in seçim vaatlerinden olan hayvan pazarının bakım çalışmaları sona erdi. Belediye ekipleri titiz bir çalışma ile hayvan pazarını kullanışlı hale getirirken, başta tuvaletleri yenilendi.

Hayvan pazarına çay ocağı da yapan belediye ekipleri çalışmalar kapsamında küçükbaş satış kısmı ile büyükbaş satış kısmının yıpranan demir kafeslerini ve kantarı yeniledi. Vatandaşların talebi üzerine zeminde çamur oluşmasını engellemek için düzenleme çalışmaları da yapan ekipler hayvan pazarını daha modern hale getirerek daha iyi hizmet verebilecek şekilde yenilediler.

