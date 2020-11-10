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Pazaryeri’nde saat 9’u 5 geçe hayat durdu

BİLECİK HABERLERİ  | 10.11.2020 12:44 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde saat 9’u 5 geçe çalan sirenlerle hayat adeta durdu.Pazaryeri Hükümet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Berker Çırak, ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Pazaryeri’nde saat 9’u 5 geçe hayat durdu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde saat 9’u 5 geçe çalan sirenlerle hayat adeta durdu.
Pazaryeri Hükümet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Berker Çırak, ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Atatürk büstüne çelenk sundu. Ardından saat 9’u 5 geçe çalan sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından ilçedeki okullarda "10 Kasım" temalı resim, şiir kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz tarafından ödüllendirildi.
Pazaryeri ilçesinde gerçekleşen törenlere AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Pazaryeri’nde saat 9’u 5 geçe hayat durdu

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