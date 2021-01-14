YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Pazaryeri’nde sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı vurulmaya başlandı

Pazaryeri’nde sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı vurulmaya başlandı

14.01.2021 17:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pazaryeri’nde sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı vurulmaya başlandı

Bilecik’in Pazaryeri Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı vurulmaya başlandı.Çin’den Türkiye’ye getirilen korona virüs aşısı, güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Pazaryeri Devlet Hastanesinde de uygulanmaya başlandı.

Bilecik’in Pazaryeri Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına korona virüs aşısı vurulmaya başlandı.
Çin’den Türkiye’ye getirilen korona virüs aşısı, güvenlik testlerinin tamamlanmasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi Pazaryeri Devlet Hastanesinde de uygulanmaya başlandı. Hastanede sağlık çalışanlarına birinci doz korona virüs aşısı yapıldı. Pazaryeri’nde ilk gün 15 sağlık çalışanına korona virüs aşısı vurulurken, aşılanan sağlık çalışanlarına 28 gün sonra ikinci doz uygulanacak.
Göreve geldiği günden bu yana başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Pazaryeri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Merve Çetin aşılama çalışmalarını yakından takip ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Bozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandıBozüyük İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine Orhan Bozdemir atandı

Bilecik Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:14
İkindi
15:42
Akşam
18:04
Yatsı
19:28

Bilecik Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Ufuk Eczanesi
Merkez
Eczanesi
140120211830150120210830nobetci
Ufuk Eczanesi
Merkez
Eczanesi
140120211830150120210830nobetci
Ufuk Eczanesi
Merkez
Eczanesi
140120211830150120210830nobetci
Tümünü Göster
Bilecik ECZANELER
Bilecik ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Bilecik’te aynı gecede 2 pide dükkanı soyuldu

Bilecik’te aynı gecede 2 pide dükkanı soyuldu

Bilecik’te aynı gecede 2 pide dükkanı soyuldu

Bilecik’te aynı gecede 2 pide dükkanı soyuldu

2020 yılında Bilecik’te 258 proje gerçekleşti

2020 yılında Bilecik’te 258 proje gerçekleşti

Teğmen Canip Akyüz, "Bilecik huzurlu bir şehir"

Teğmen Canip Akyüz, "Bilecik huzurlu bir şehir"

Vali Bilal Şentürk, Bozüyük’te yeni ADSM inşaatında incelemelerde bulundu

Vali Bilal Şentürk, Bozüyük’te yeni ADSM inşaatında incelemelerde bulundu

Sarkan telefon kablolarının tekrar çalınmasından korkuyorlar

Sarkan telefon kablolarının tekrar çalınmasından korkuyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.