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Pazaryeri’nde vatandaşlar susuz kalmayacak

BİLECİK HABERLERİ  | 02.01.2021 11:40 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşların hafta sonları ve gece su kesintileri yaşamaları için belediye tarafından KİOSK yerleştirildi.Pazaryeri’nde gerçekleşen proje ile su abonelerinin gece ve hafta sonları evlerindeki su kesintileri yaşanmaması için Pazaryeri Belediyesi girişine yerleştirilen Sumatik KİOSK ile ilçe halkı susuz kalmayacak.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde vatandaşların hafta sonları ve gece su kesintileri yaşamaları için belediye tarafından KİOSK yerleştirildi.
Pazaryeri’nde gerçekleşen proje ile su abonelerinin gece ve hafta sonları evlerindeki su kesintileri yaşanmaması için Pazaryeri Belediyesi girişine yerleştirilen Sumatik KİOSK ile ilçe halkı susuz kalmayacak. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkından gelen istekler, talepler doğrultusunda Belediye girişine KİOSK yerleştirildiğini belirterek, “Pazaryeri ilçemizden gece ve hafta sonları suyu biten abone ve vatandaşlarımızdan çok talepler, istekler aldık. Vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda Belediye binamızın girişine ilçe halkımızın ve su abonelerimizin 7 gün 24 saat su yükleyebileceği KİOSK yerleştirdik. İlk etapta su abonelerimizin acil su ihtiyacının karşılanacağı gibi ayarlanan sitemimizde su abonelerimize acil gece ve hafta sonu ihtiyaçları için bir kereye mahsus 5 ton su yüklenecek. Yüklenen su miktarı online olarak su abonemizin kartına yansıyacak, gece ve hafta sonları abonelerimiz susuzluk çekmeyecek. İlçe halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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