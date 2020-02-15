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Pazaryeri’ndeki su arızası giderildi

BİLECİK HABERLERİ  | 15.02.2020 13:14 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen su arızası, belediye ekiplerince kısa sürede giderildi.Pazaryeri Çarşı Meydanı’nda yer alan ilçenin büyük bir kısmının su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi.

Pazaryeri’ndeki su arızası giderildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen su arızası, belediye ekiplerince kısa sürede giderildi.
Pazaryeri Çarşı Meydanı’nda yer alan ilçenin büyük bir kısmının su ihtiyacını karşılayan ana su borusunda arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesi için çalışma başlatan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için kısa sürede sorunu çözdü. Onarım çalışmaları sırasında bazı mahallelerde su kesintisi uygulanırken, arızanın giderilmesinin ardından ilçeye yeniden su akışı sağlandı.

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Bozuyuk
Burcu Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
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