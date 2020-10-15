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Pazaryeri’nden yağmurlar başlamadan tarla ve arazi yolları bitecek

BİLECİK HABERLERİ  | 15.10.2020 13:10 | Son Güncelleme

Pazaryeri Belediye Başkan Zekiye Tekin, ilçede yapımı devam yol çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Pazaryeri’nde yağmurlar başlamadan tarla ve arazi yolları bitecek” dedi.Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Avşar, Ümmet, Akçaalan, Gerdirme, Karadiken, Doğanlar, Sinekli ve Ilıca mevkiinde çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri tarla yollarının yanı sıra tarlaların su baskınlarından korunması amacı ile yapılan yolların yanına hendek ve menfez yaparak çiftçilerinin arazilerinin su baskınlarından korumayı amaçlıyor."Yapılan çalışmalarımız çiftçilerimize ve halkımıza ürünlerinde bereket olarak dönüş sağlayacak"Konu ile ilgili bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “İlçemizdeki arazi yollarının yapım çalışmaları ekiplerimizce devam ediyor.

Pazaryeri Belediye Başkan Zekiye Tekin, ilçede yapımı devam yol çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Pazaryeri’nde yağmurlar başlamadan tarla ve arazi yolları bitecek” dedi.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Avşar, Ümmet, Akçaalan, Gerdirme, Karadiken, Doğanlar, Sinekli ve Ilıca mevkiinde çalışmalarını hızlandıran belediye ekipleri tarla yollarının yanı sıra tarlaların su baskınlarından korunması amacı ile yapılan yolların yanına hendek ve menfez yaparak çiftçilerinin arazilerinin su baskınlarından korumayı amaçlıyor.

"Yapılan çalışmalarımız çiftçilerimize ve halkımıza ürünlerinde bereket olarak dönüş sağlayacak"
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “İlçemizdeki arazi yollarının yapım çalışmaları ekiplerimizce devam ediyor. Vatandaşlarımızın yağışlar öncesi tarla yollarının dar olması, bozuk olmasından ve su baskınlarından korumak amaçlı yaptığımız çalışmaları yağmurlar başlamadan önce bitirmeyi hedefliyoruz. İlçe halkımıza sözümüz vardı Pazaryeri ilçesinde bozuk arazi yolu kalmayacak diye inşallah çalışmalar tamamlanınca çiftçilerimiz tarlalarına araçları ile zorlanmadan gidecekler. Yapılan çalışmalarımız çiftçilerimize ve halkımıza ürünlerinde bereket olarak dönüş sağlayacak” diye ifade etti.

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