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Pazaryerlerinde maske ve sigara denetimi sıklaştırıldı

MANİSA HABERLERİ  | 14.11.2020 14:22 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadelede Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının önüne geçebilmek sigara içiminin yasaklandığı alanları genişletti ve ekipler tarafından denetimler artırıldı.

Korona virüsle mücadelede Manisa İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının önüne geçebilmek sigara içiminin yasaklandığı alanları genişletti ve ekipler tarafından denetimler artırıldı. Alınan yeni kararlarla salgının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındığı bildirildi. Alınan yeni kararlar arasında, “Maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin amacıyla tüm ilimizde vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araç durakları ve pazar yerlerinde de sigara, tütün ve tütün mamullerinin içilmesi yasaklandı. Vatandaşların ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara girişlerinde; il müdürlüklerinde il müdürlerince, ilçelerimizde kaymakamlarca takdir edilen fiili uygulama zorluğu olan birimler dışında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımıza sorgulama yapan görevlilerce mümkün olduğunca Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması veya e-Devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına, HES kodu riskli görülen kişilerin kuruma alınmamasına ve filyasyon ekiplerine bildirilmesine, karar verilmiştir.”
Alınan kararlar doğrultusunda bugün Şehzadeler ilçesinde kurulan Alaybey Pazaryeri ve Yunusemre ilçesinde kurulan Laleli Pazaryerinde ekipler tarafından hem maske hem de sigara denetimleri başlatıldı.
Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195. Maddesi kapsamında da suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.

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