PCR testi artık System Hospital’da da yapılacak

Kayseri’de 2 hastanede yapılabilen PCR testleri artık System Hospital’da da yapılacak.

System Hospital Başhekimi Erol Bedir yaptığı açıklama şu şekilde:

“Covid-19 (SARS-COV-2) Enfeksiyonu 2020 yılında tüm dünya ülkeleriyle birlikte ülkemizi de etkisi altına almıştır. En etkili teşhis yöntemi Covid -19 izolasyonu ve sonrasında Covid-19 Rezerve Transkriptaz PCR testidir. PCR testi Türkiye’de sayılı hastanelerde yapılabilmektedir. İlimizde sadece Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kayseri Şehir Hastanesinde yapılabilmekteyken; yaptığımız çalışmalar ve kurduğumuz yeni laboratuvar ile Türkiye’de ki referans yetkili 5 özel hastane laboratuvarlarından biri de System Hospital hastanesi laboratuvarı olmuştur. Kayseri’de ilk ve tek özel laboratuvar hastanemiz laboratuvarıdır. Özellikle yurt dışına çıkacak ve uçağa binecek olan vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği fiyatlarla test yapılmakta ve İngilizce raporda düzenlenmektedir. Zamanında hizmet almak Covid-19 virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek isteyen hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Covid’siz sağlıklı günler dileriz.”

