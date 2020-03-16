YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Pedro Henrique 8. golünü attı

Pedro Henrique 8. golünü attı

KAYSERİ HABERLERİ  | 16.03.2020 09:27 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu ligdeki 8.

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu ligdeki 8. golünü attı.
Süper Lig’in 26. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve müsabakayı 2-1 kazanan Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique 8. golünü attı. Yeni Malatyaspor maçının 42. dakikasında Mensah’ın pasını asiste çeviren ve şık bir vuruşla takımının 2. golünü atan Pedro Henrique, kendisinin de ligdeki 8. golünü attı. Brezilyalı futbolcu, attığı gol sonrasında takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.
Pedro Henrique, bu sezon sarı kırmızılı forma ile Galatasaray, Denizlispor, Kasımpaşa, Sivasspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Tepebaşı Kent Enstitüsünde online eğitimler sürüyor

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından koronavirüs tedbirlerine ilişkin açıklama

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

LimakPort İskenderun'dan Kovid-19 açıklaması:

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de 25 aranan şahıs yakalandı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kırşehir'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kayseri Namaz Vakitleri 16 Mart Pazartesi

İmsak
05:19
Sabah
06:41
Öğle
12:52
İkindi
16:14
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Kayseri Nöbetçi Eczaneler16 Mart Pazartesi

Ekinci Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Gölgeli Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Fazilet Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kavafoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Şifa İldem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gökşen Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Eylül Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Melikgazi Belediyesi’nde ‘Kurum İçi Dayanışma Dostluk Futbol Turnuvası’

Doğuştan Sol Kolu Olmayan Ayşe Su Bebek, Yardım Bekliyor

Doğuştan Sol Kolu Olmayan Ayşe Su Bebek, Yardım Bekliyor

Emniyet Personeline ‘kalabalık Kontrolünde Etkili İletişim’ Semineri Verildi

Emniyet Personeline ‘kalabalık Kontrolünde Etkili İletişim’ Semineri Verildi

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

İslam’da İbadet-ahlak İlişkisi Anlatıldı

Komşusunun evinde ölüme atladı

Komşusunun evinde ölüme atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.