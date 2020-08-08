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Pedro Henrique kalmak istiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.08.2020 10:53 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, yeni sezonda da takımda kalmak istiyor.Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunun başında Hes Kablo Kayserispor’a transfer edilen ve oynadığı futbol ile takımın en çok gol atan futbolcusu olan Pedro Henrique, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymek istiyor.Sezonun tamamlanması sonrasında ailesiyle birlikte tatile giden Brezilyalı kanat oyuncusu, "Zor bir sezon geçirdik.

Pedro Henrique kalmak istiyor

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, yeni sezonda da takımda kalmak istiyor.
Süper Lig 2019-2020 futbol sezonunun başında Hes Kablo Kayserispor’a transfer edilen ve oynadığı futbol ile takımın en çok gol atan futbolcusu olan Pedro Henrique, yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymek istiyor.
Sezonun tamamlanması sonrasında ailesiyle birlikte tatile giden Brezilyalı kanat oyuncusu, "Zor bir sezon geçirdik. Kümede kalmayı hakediyorduk. Hedefimize ulaşamadık ama Federasyon kararı bizi sevindirdi. Yeni sezon için moral topluyorum. Ailem ile tatil yapıyorum. Önümüzdeki günlerde Kayseri’ye geleceğim. Kayserispor’u seviyorum. Sözleşmem sürüyor. Başkan ile görüşeceğim. Takımda kalmak istiyorum" dedi.
Brezilyalı Pedro Henrique, Hes Kablo Kayserispor forması ile 26 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası maçında oynadı. Toplam 2084 dakika oyunda kalan Pedro Henrique, 10 gol atarken 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu 8 sarı kart, 2 kırmızı kart görmüştü.

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