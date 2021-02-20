Pedro Henrique Sivas’ta yok

Hes Kablo Kayserispor’da sakatlığı bulunan Pedro Henrique Sivasspor ile oynanacak Süper Lig maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig’in 26.haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını tamamlayarak Sivas’a gitti. Son haftalardaki beraberlik serisini galibiyetle bozmak isteyen Hes Kablo Kayserispor’da Anton Maglica’nın forma giyebilecek olması haberinin üzerine Pedro Henrique’nin oynayamayacağı bilgisine ulaşıldı.

Sakatlığından ötürü Erzurumspor maçında oynayamayan, Ankaragücü maçının da ikinci yarısında iğne ile sahaya çıkan Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique Sivasspor’a karşı forma giyemeyecek.

Bu sezon sakatlığından ötürü bir çok maçta takımından uzak kalan Brezilyalı futbolcu, Sivas deplasmanında da forma giyemeyecek. Başarılı futbolcu bu sezon 18 maçta Kayserispor forması giyerken 4 gol atıp 1 asist yaptı.

