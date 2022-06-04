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  4. Pegasus'tan Dünya Çevre Günü’nde yeni bir sürdürülebilirlik adımı

Pegasus'tan Dünya Çevre Günü’nde yeni bir sürdürülebilirlik adımı

04.06.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pegasus Hava Yolları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gerçekleştireceği uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonunu rüzgar enerjisi santraline verdiği destekle nötrlüyor

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde gerçekleştireceği uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonunu rüzgar enerjisi santraline verdiği destekle nötrlüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, daha sürdürülebilir bir gelecek için "IATA’nın 2050’ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu" hedefi doğrultusunda çalışmalar yürüten Pegasus Hava Yolları, attığı adımlara 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde bir yenisini daha ekliyor ve 5 Haziran'da gerçekleştireceği uçuşlardan kaynaklanan karbon emisyonunu rüzgar enerjisi santraline verdiği destekle nötrlüyor.

- "Daha güzel bir gelecek için hepimizin yapabileceği şeyler var."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk, iş modellerinin temel prensiplerinden ödün vermeden, operasyonlarını ve faaliyetlerini sürdürülebilir çevre anlayışıyla yönettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha sürdürülebilir bir gelecek için 'IATA’nın 2050’ye Kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' hedefi doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalara, Dünya Çevre Günü’nde bir yenisini daha ekliyoruz. Bu proje bizim için çok kıymetli çünkü gelecek kuşaklara aktarmak istediğimiz her şey için, hep birlikte mücadele vermek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre ve daha güzel bir gelecek için hepimizin yapabileceği bir şeyler var. Yeter ki inanalım, gayret gösterelim ve vazgeçmeyelim.

Çalışmalarımızı Sürdürülebilirlik (ESG) alanındaki yönetişim stratejimizle uyumlu ve çıktılarına destek olacak şekilde planlıyoruz. Karbon emisyonunun kaynağında azaltılmasına önem veriyoruz. Bu sebeple filonun gençleştirilmesi, düşük emisyonlu uçak modellerinin tercih edilmesi, uçaklarda ağırlık azaltma çalışmaları, rotaların optimize edilmesi gibi operasyonel tedbirlerle sürecin kaynağında emisyon azaltma çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

Faaliyetlerimizden kaynaklanan tüm karbon emisyonunu kaynağında engellememiz bugünün teknolojisiyle ne yazık ki mümkün değil. Karbon nötrleme çalışmaları gibi projeler ise uçuş kaynaklı karbon emisyonlarının farklı alanlarda daha az emisyon oluşturan üretim faaliyetleri üzerinden dengelenmesine imkan sağlıyor. Desteklediğimiz IATA '2050’ye kadar Net Sıfır Karbon Emisyonu' kararı doğrultusunda, sürdürülebilir havacılığı desteklemek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

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