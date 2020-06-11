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Pehlivanlar Kırkpınar’a Kemer’de hazırlanıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 11.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanan son şampiyon Ali Gürbüz ve diğer pehlivanlar, antrenmanlarını Kemer’de sürdürüyor.Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ahmet Erkal Spor Tesisleri’nde Antrenör Hikmet Tuğsuz eşliğinde antrenmanlarına aralıksız devam eden Ali Gürbüz, Kemer’in öz evlatları İsmail Erkal, Gürkan Balcı ve Yusuf Minta ile diğer pehlivanları ziyaret etti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlanan son şampiyon Ali Gürbüz ve diğer pehlivanlar, antrenmanlarını Kemer’de sürdürüyor.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ahmet Erkal Spor Tesisleri’nde Antrenör Hikmet Tuğsuz eşliğinde antrenmanlarına aralıksız devam eden Ali Gürbüz, Kemer’in öz evlatları İsmail Erkal, Gürkan Balcı ve Yusuf Minta ile diğer pehlivanları ziyaret etti. Kemer Belediyesi olarak pehlivanlara her zaman destek verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu Ali Gürbüz ve diğer pehlivanların Kemer Ahmet Erkal Spor Tesisleri’nde antrenmanlarına devam ettiğini söyledi.
Başkan Topaloğlu, pehlivanları ziyareti sonrası yaptığı açıklamasında, “Antrenmana Kemer’in gururu olan ve Tarihi Elmalı Yağlı Güreşlerinde geçen sene üçüncü olan İsmail Erkal ve Gürkan Balcı da var. Antrenör Hikmet Tuğsuz’un yönetiminde burada antrenmanlarına devam ediyor. Korona virüs nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapılırsa arkadaşlarımızdan madalya bekliyoruz. Zor bir spor. Tüm güreşçilere başarılar diliyorum” diye konuştu.
Antrenör Hikmet Tuğsuz ise bu yılki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapılacağı tarihin 3 Temmuz’da açıklanacağını söyledi. Antrenman yapmak için Türkiye’nin en güzel yerlerinden olan Kemer’e geldiklerini anlatan Tuğsuz, “Antrenmanlarımızı hiç kesmedik. Bugün de antrenman için Kemer’e geldik. Sağ olsun belediye başkanımız Necati Topaloğlu, bize destek oluyor. Burada İsmail Erkal var. Kürsüde yer alacağını bekliyoruz. Başaltı pehlivanlarımız Gürkan Balcı ve Yusuf Minta’nın da inşallah başpehlivan olacak. Bilim kurulundan güzel haberler gelirse Kırkpınar Güreşleri’ne ekip olarak hazırız. Başkanımız Necati Topaloğlu’ndan da Kemer Yağlı Güreşleri’ni yapmasını bekliyoruz. Tüm pehlivanlara başarılar diliyorum” dedi.
Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde üçüncülük elde ederek Kemer’e gurur yaşatan İsmail Erkal da kazandığı madalyayı Topaloğlu’na ve Kemer halkına armağan ettiğini söyledi. Pehlivanlara verdiği desteklerinden dolayı Topaloğlu’na teşekkür eden Erkal, Kırkpınar Yağlı Güreşleri yapıldığı takdirde Kemer’e madalya getireceğine inandığını dile getirdi.

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