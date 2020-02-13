YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Pekmez, GAP gençlik ve kültür evinde gençlerle buluştu

Pekmez, GAP gençlik ve kültür evinde gençlerle buluştu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.02.2020 14:52 | Son Güncelleme

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Adıyaman Gençlik ve Kültür Evini ziyaret ederek, gençlerle buluştu.Yeşim Pekmez burada açılan kursları gezerek gençliğe yönelik hayata geçirilen projelerle ilgili gençlerle ve kadınlarla sohbet etti.Pekmez, GAP Gençlik ve Kültür Evi bünyesinde Suriyelilere yönelik yürütülen oyunlaştırılmış sosyal uyum çalışmasını gençlerin drama performanslarıyla empati dahil etme çatışma çözümü ve müzakere temalı çalışmasını izledi.Gerçekleşen ziyarette Yeşim Pekmez, Gençlik Kültür Evi bünyesinde ilk defa yapılan mozaik kursu tasarımı, cam boyama atölyesi, resim müzik ve mesleki beceri kazandırma kurslarından deri çanta atölyesini gezerek Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Adıyaman Gençlik ve Kültür Evini ziyaret ederek, gençlerle buluştu.
Yeşim Pekmez burada açılan kursları gezerek gençliğe yönelik hayata geçirilen projelerle ilgili gençlerle ve kadınlarla sohbet etti.
Pekmez, GAP Gençlik ve Kültür Evi bünyesinde Suriyelilere yönelik yürütülen oyunlaştırılmış sosyal uyum çalışmasını gençlerin drama performanslarıyla empati dahil etme çatışma çözümü ve müzakere temalı çalışmasını izledi.
Gerçekleşen ziyarette Yeşim Pekmez, Gençlik Kültür Evi bünyesinde ilk defa yapılan mozaik kursu tasarımı, cam boyama atölyesi, resim müzik ve mesleki beceri kazandırma kurslarından deri çanta atölyesini gezerek Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Kar kalınlığı yarım metreye ulaştı

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Dalında taze hurma ilgi görüyor

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Büyükşehir artık bünyesindeki araçlarla hizmetlerini sürdürecek

Başarılı personeller ödüllendirildi

Başarılı personeller ödüllendirildi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Hayvancılıkla uğraşan ailelerin zorlu kış mesaisi

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Adıyaman Namaz Vakitleri 13 Şubat Perşembe

İmsak
05:52
Sabah
07:13
Öğle
12:46
İkindi
15:42
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Perşembe

Güleş Eczanesi
Merkez
Özçelik Eczanesi
Merkez
Ünsal Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Armağan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bakan Yardımcısı Demircan, tuz hanında incelemede bulundu

Bakan Yardımcısı Demircan, tuz hanında incelemede bulundu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Patlayan su borusu kazaya neden oldu

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.