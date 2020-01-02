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  4. Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı

ŞIRNAK HABERLERİ  | 02.01.2020 23:20 | Son Güncelleme

Pençe-3 harekat bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'ta tören yapıldı

Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan piyade sözleşmeli er Ayhan Çam (24) ve Berkay Işık (25) için Şırnak'ta tören düzenlendi.

Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığındaki törende, şehit piyade sözleşmeli erler Çam ve Işık’ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Helallik alınmasının ardından arkadaşlarının omuzlarında helikoptere konulan Çam'ın naaşı Çorum'a, Işık'ın naaşı ise İstanbul'a gönderildi.

Törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 harekat bölgesindeki operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu bildirmişti.

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Şehit Şırnak Tören

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