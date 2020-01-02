Pençe-3 harekatında şehit olan askerin Çorum'daki babaevine acı haber ulaştı

ÇORUM (AA) - Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın (24), Çorum'un Uğurludağ ilçesindeki babaevinde yas var.

İlçeye bağlı Eski Çeltek köyünde yaşayan anne Narin ile baba Bekir Çam'a şehadet haberi, Kaymakam Ertuğrul Aslan, Belediye Başkanı Remzi Torun ile askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehadet haberinin ardından şehidin babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Olayı duyan vatandaşlar, Çam ailesine taziye ziyaretine gelmeye başladı.

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam'ın yaklaşık iki yıldır görevde olduğu ve iki kardeşi bulunduğu öğrenildi.

Şehidin cenazesinin, yarın cuma namazının ardından köyde düzenlenecek törenden sonra toprağa verilmesi bekleniyor.

