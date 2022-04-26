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Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan bir asker şehit oldu

26.04.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde, teröristlerin roketatar saldırısı sonucu yaralanan piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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