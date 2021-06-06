YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

06.06.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında, el yapımı patlayıcıya (EYP) basarak yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde el yapımı patlayıcıya basarak yaralanan bir askerin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Piyade Uzman Çavuş Samet Şeker için yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız 6 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul ettiCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Müzik-Sen Genel Başkanı Koçyiğit'i kabul etti
İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandıİzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Anahtar Kelimeler:
şehit Asker

Ankara Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

İmsak
03:19
Sabah
05:13
Öğle
12:52
İkindi
16:50
Akşam
20:22
Yatsı
22:07

Ankara Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

Büyük Mithatpaşa Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Eczanesi
Cankaya
Derin Eczanesi
Cankaya
Durusu Eczanesi
Cankaya
Oran Eczanesi
Cankaya
Öveçler Can Eczanesi
Cankaya
Yeni Akplaza Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.