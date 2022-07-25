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  4. Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

25.07.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ve 4 güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatında Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın yanı sıra 4 güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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