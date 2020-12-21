Pendik Belediye Başkanı Cin: “İBB, tuvalet üzerinden siyaset yapıyor’

Pendikli vatandaşların yoğun talepleri üzerine Pendik Belediyesi tarafından 19 Aralık’ta Fevzi Çakmak Mahallesi toplu ulaşım alanına kurulan tuvalet, 20 Aralık’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “İBB, kendi yetki alanlarında vatandaşların ihtiyacını giderdiği tuvaletleri yapmakla sorumlu. Hem yapmıyorlar, hem yaptıklarımızı kaldırıyorlar. Tuvalet üzerinden çatışma üreten bu yönetim anlayışını utanç verici buluyoruz. Bu anlayıştan İstanbul adına endişe duyuyoruz” dedi. Pendik Belediyesi’nin vatandaşların talepleri doğrultusunda Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yaptığı geçici tuvalet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ertesi gün kaldırıldı. Vatandaşlar, günlük sirkülasyonun yoğun olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanda üst geçitlerin bakımı, engelli ve yaşlı vatandaşlar için asansör veya yürüyen merdiven ve tuvalet yapılması için talepte bulunuyordu. Pendik Belediyesi, bu talepleri Büyükşehir Belediyesi’ne defalarca iletti ve bir sonuç alamadı. Pendik Belediyesi, bunun üzerine harekete geçerek talep edilen hizmetleri yapmaya başladı. Fevzi Çakmak’ta talep edilen tuvaletin kurulması, Pendik Belediyesi tarafından en öncelikli iş olarak belirlendi. Kaldırım kullanımını engellemeyecek, bölge esnaflarına bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde tuvalet imal edildi ve 19 Aralık Cumartesi günü Pendik Belediyesi ekipleri tarafından kuruldu. Bunun üzerine harekete geçen İBB, 20 Aralık Pazar günü herhangi bir tebliğde bulunmadan tuvaleti kurulduğu yerden kaldırdı. Belediye yetkililerinin ikna çabaları, vatandaşların tepkileri İBB’yi durdurmaya yetmedi.

“Biz yaptık diye kaldırdınız, hadi siz kurun”

Bir süre önce korona virüse yakalanan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, tedavisinin ardından göreve başladığı ilk gün yayınladığı video ile İBB’nin tutumuna tepki gösterdi. Söz konusu alandaki tuvalet ihtiyacının yoğun talebe rağmen İBB tarafından karşılanmaması üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Başkan Cin, İBB’nin ivedi olarak bu ihtiyacı karşılamakla sorumlu olduğunu ifade etti. Başkan Ahmet Cin, Pendik Belediyesi’nin hizmetini sorumluluk alanı tartışmasıyla engelleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunarak, bölgede ihtiyacın devam ettiğini ve tuvaleti kurmaları gerektiğini söyledi.

“Çatışma üreterek gizlenemezsiniz”

Başkan Cin, konuyla ilgili sosyal medyada yayınladığı videoda, “Korona virüs tedavim henüz tamamlandı. Bu hafta itibarıyla görevime başladım. Başlar başlamaz anlaşılması güç bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi problemiyle karşılaştım. Öncelikle böyle bir meseleden dolayı kamuoyuna açıklama yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Konu şu, Fevzi Çakmak Mahallemiz nüfusu yaklaşık 40 bin olan ve insan sirkülasyonunun çok yoğun olduğu bir mahallemiz. Ve toplu taşımanın merkezi konumunda olan bir bölge. Bu alanda her gün, her saat binlerce insan bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. Doğal olarak vatandaşlarımızın insani ihtiyacı oluyor. Özellikle kadınlarımızın ve engelli vatandaşlarımızın. Bu alanı kullanan vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan tuvalet ihtiyacının giderilmesi için çok yoğun talepler aldık. Pendik Belediyesi olarak bu talepleri İBB yöneticileri ile defalarca görüşerek çözmeye çalıştık. Ancak bu talebe olumlu dönüş olmadı. Bizler de bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla İBB yetki ve sorumluluğunda olmasına rağmen kaldırımın en geniş alanına tuvaleti kurduk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklı haberlerde iki belediye arasında çatışma olduğu şeklinde bir hava oluşturuluyor. Hayır. İki belediye arasında bir çatışma yok. Alanda tuvalet ihtiyacı var. Büyükşehir Belediyesi bu ihtiyacı karşılamayınca Pendik Belediyesi karşıladı. Büyükşehir Belediyesi bu tuvaleti kaldırmak isteyince ekiplerimiz bu müdahalelerini durdurma girişiminde bulundu. Mesele bundan ibaret. Israrları üzerine tuvaleti kaldırma haklarını kullandılar. Vatandaşın tuvalet ihtiyacını giderdiği tuvaleti kaldırmakla nasıl bir hizmet yaptıklarını anlamaya çalışıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi yetki alanlarında vatandaşların ihtiyacını giderdiği tuvaletleri yapmakla sorumlu. Hem yapmıyorlar, hem yaptıklarımızı kaldırıyorlar. Tuvalet üzerinden çatışma üreten bu yönetim anlayışını utanç verici buluyoruz. Bu anlayıştan İstanbul adına endişe duyuyoruz. Kendilerine ısrarla hatırlatmak istiyorum, madem kurduğumuz tuvaleti kaldırdınız. O halde ivedilikle oraya tuvaleti kendiniz kurun. Tuvalet ihtiyacı üzerinden bile lütfen siyaset yapmayın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Pendik’te yapması gereken yarım kalan önemli yatırımları var. Hiçbirinde bir ilerleme yok. Bir yılı aşkın süredir çivi çakmadığınız işler nedeniyle şehir içi trafik işlemiyor. Lütfen bunlarla ilgilenin. Gelin ya da biz gidelim yapılacaklar üzerine konuşalım. Çatışma üreterek nereye kadar gizlenebilirler. İstanbul’da kral çıplak. İstanbul Büyükşehir Belediyemize tavsiyemizdir; vatandaş ne polemik ne çatışma istiyor. Hizmet istiyor. Tekraren böyle bir konuyla kamuoyu önüne çıktığım için mahcubiyetimi ifade etmek istiyorum. Akıl, izan ve sağlık hepimizin üzerine olsun” ifadelerinde bulundu.

