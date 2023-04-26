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  4. Pendik'te İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Pendik'te İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı, 5 kişi yaralandı

26.04.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te İETT otobüsü ile havalimanı personelini taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Pendik'te İETT otobüsü ile servis aracı çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Teknopark Bulvarı'nda ilerleyen ve yolcusu bulunmayan Mustafa A. yönetimindeki İETT otobüsü, havalimanı personelini taşıdığı öğrenilen, Abidin K. idaresindeki 34 FYJ 459 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada, minibüs şoförü ile 4 yolcu yaralanırken, yaralılardan biri araçta sıkıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince sıkıştığı yerden çıkarılan yolcu ile diğer yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İETT şoförü, ifadesi alınmak üzere Yenişehir Polis Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle Teknopark Bulvarı'nda trafik yoğunluğu oluştu.


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