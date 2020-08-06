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Pendik’te iş yerlerinde korona virüs denetimleri

İSTANBUL HABERLERİ  | 06.08.2020 15:59 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri kapsamında Pendik’te iş yerlerinde korona virüs denetimleri yapıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Pendik’te iş yerlerinde korona virüs denetimleri yapıldı. Pendik Kaymakamı Hülya Kaya ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de katıldığı denetimlerde iş yerlerinde korona virüs önlemlerinin uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son genelge kapsamında geniş çaplı korona virüs denetimleri yapılıyor. Pendik’te de çeşitli iş yerlerinde korona virüs önlemleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi. Denetimlere Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin de katılım gösterdi. Denetimlerde kafe restoran gibi iş yerlerinin girişinde ateş ölçülüp ölçülmediği kontrol edildi. Aynı zamanda mekanların içerisinde sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı da kontrol edildi. Denetimler kapsamında iş yelerine giren Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya ile Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, vatandaşlara ve çalışanlara uyarılarda bulundu.

Pendik’te gerçekleştirilen denetimler hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Pendik’teki vatandaşlarımızın tedbir ve mesafe konusundaki durumlarını yerinde görme adına bir çalışma başlatmış olduk. Dolayısıyla Pendik’te de bu konulara dikkat edilen bir ilçe olduğunu hep beraber görmüş olduk. İnşallah mesafeyi koruyarak, tedbiri alarak, hijyene dikkat ederek bundan sonraki yaşamımızı daha dikkatli devam ettirmeyle ilgili uyarılarımızı yaptık. İnşallah hep beraber ülke olarak bu Covid olayının da üstesinden geleceğiz. İnancımız tamdır” dedi.

Pendik genelinde yapılan denetimlerde konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, gibi yerlerin denetimi yapılıyor. Uygulamada; 120 personel 39 ekip ile 50 berber, kuaför, güzellik merkezi, 4 alışveriş merkezi, 3 pazar yeri, 35 kahvehane, kıraathane, 6 hamam, yüzme havuzları, 56 kafe, lokanta, restoran, 11 spor merkezi, 5 piknik alanı, 5 konaklama tesisi, 8 çay bahçesi, 8 dernek ve lokal, 6 düğün salonu, 14 internet kafe, 3 sinema salonu, 1 lunapark, 6 taksi durağı ve 90 taksi, dolmuş ve otobüs gibi yolcu taşımacılığı yapan araçların denetimi gerçekleştiriliyor.

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