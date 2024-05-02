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  4. Pendik'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Pendik'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA AA
02.05.2024 07:38
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Pendik'te, park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Pendik'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ahmet Güler yönetimindeki 34 DRV 417 plakalı otomobil, Kurtköy-Pendik bağlantı yolu Kavakpınar mevkisinde İbrahim Yıldırım idaresindeki 34 EB 9126 plakalı tıra emniyet şeridinde arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri araçta sıkışan Güler'e serum takarak ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarmak için tırın kasasını kriko ile kaldırdı, otomobilin kapısını ile kaportasını kesti, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu sürücüyü kurtardı.

Sağlık ekiplerinin Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Güler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından aksayan trafik akışı normale döndü.

Pendik'te park halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik

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