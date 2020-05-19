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Pendik’te polisler 19.19’da İstiklal Marşı’nı okudu

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.05.2020 20:35 | Son Güncelleme

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi ekipleri ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyarak Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.Vatandaşlar korona virüsü tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı saat 19.19’da evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi ekipleri ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 19.19’da İstiklal Marşı’nı okuyarak Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.
Vatandaşlar korona virüsü tedbirleri kapsamında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı saat 19.19’da evlerinin balkonlarında İstiklal Marşı’nı okuyarak kutladı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Esenyalı Şehit Fehim Çakır Polis Merkezi ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri ise, saat 19.19’da polis merkezi önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu. Polislere çevredeki vatandaşlar da evlerinin balkonlarından eşlik etti.

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