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Pendik’te sokak ortasında eski sevgilisini darp eden şahıs yakalandı

28.04.2023 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te sokak ortasında eski sevgilisini darp eden şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Geçtiğimiz Çarşamba günü bir sosyal medya platformunda yer alan görüntülerde, bir şahsın bir kadın şahsı darp ettiği gören İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri konu ile ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde S.N.Ü. isimli kadın şahsın sevgilisi olan M.P. isimli şahıstan ayrıldığı, bu nedenle aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucunda M.P.’nin S.N.Ü isimli kadın şahsı darp ettiği anlaşıldı. Çalışmaların devamında M.P. isimli şahıs geçtiğimiz Perşembe günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada “Mala Zarar Verme”, “TCK 191” ve “6136 SKM” gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adli makamlara sevk edildi.

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