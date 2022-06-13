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Pendik'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

13.06.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'teki trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Pendik'te, bir otomobilin arızalandığı için sağ şeritte duran kamyonete arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametine giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EAP 533 plakalı otomobil, Güzelyalı mevkisinde arıza sebebiyle sağ şeritte durduğu belirtilen 27 LB 926 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada otomobildeki 4 kişi araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen 4 yaralı, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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