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Pep Guardiola'dan Raheem Sterling kararı!

12.11.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, takımdan ayrılmak istediğini belirten Raheem Sterling için tutumunu belirledi.

Pep Guardiola'dan Raheem Sterling kararı!
Raheem Sterling

Raheem Sterling

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Raheem Sterling'in takımda kalmasını istedi.

ESPN'in haberine göre; Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'nın istediği belirtilen Sterling'i kadro planlamasında önemli bir yer aldığı için gönderilmesini kesinlikle yasakladı.

Haberde Manchester City'nin Sterling için teklif yapan kulüplere kapıyı kapattığı yazıldı.

Bu sezon Manchester City formasıyla 15 resmi maça çıkan İngiliz futbolcu, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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