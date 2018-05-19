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Pepe için sürpriz teklif! 37 milyon...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.05.2018 10:40 | Son Güncelleme

Portekizli yıldız Pepe, Çin'den gelen 7 milyon Euro (37 milyon TL) maaşlı teklifi, "Beşiktaş'ta çok mutluyum. Kariyerimi burada sonlandıracağım" diyerek geri çevirdi.

Pepe için sürpriz teklif! 37 milyon...

Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezon İspanya La Liga ekibi Real Madrid’ten kadrosuna kattığı Pepe, Beşiktaş’ta bu dönem ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmişti. Portekizli oyuncuya sezonun son maçı öncesinde Çin Ligi ekiplerinden teklif üstüne teklif geldiği ortaya çıktı.

35 yaşındaki savunmacı için menajerler aracılığıyla iletilen son teklifin 9 milyon Euro olduğu öğrenildi. Tecrübeli stoper için de yıllık 7 milyon Euro’luk (37 milyon TL) öneri geldiği bildirildi. Konuyu yıldız isme ileten yönetimin, “Beşiktaş’ta mutluyum. Kariyerime noktayı burada koymak istiyorum” cevabını aldığı kaydedildi.

Taraftara mesajı verdi

Kara Kartal’dan senelik 5 milyon Euro kazanan deneyimli oyuncu, sosyal medyadan kendisine iletilen, ‘Çin’e transfer olacak mısın?’ sorusuna, ‘Hayır. Beşiktaş’ta kalacağım’ cevabını vermişti. Pepe, Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maça çıkıp 2 gol atmıştı. (FANATİK)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig pepe

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