Pepe için sürpriz teklif! 37 milyon...

Siyah-Beyazlılar’ın geçen sezon İspanya La Liga ekibi Real Madrid’ten kadrosuna kattığı Pepe, Beşiktaş’ta bu dönem ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çekmişti. Portekizli oyuncuya sezonun son maçı öncesinde Çin Ligi ekiplerinden teklif üstüne teklif geldiği ortaya çıktı.
35 yaşındaki savunmacı için menajerler aracılığıyla iletilen son teklifin 9 milyon Euro olduğu öğrenildi. Tecrübeli stoper için de yıllık 7 milyon Euro’luk (37 milyon TL) öneri geldiği bildirildi. Konuyu yıldız isme ileten yönetimin, “Beşiktaş’ta mutluyum. Kariyerime noktayı burada koymak istiyorum” cevabını aldığı kaydedildi.
Taraftara mesajı verdi
Kara Kartal’dan senelik 5 milyon Euro kazanan deneyimli oyuncu, sosyal medyadan kendisine iletilen, ‘Çin’e transfer olacak mısın?’ sorusuna, ‘Hayır. Beşiktaş’ta kalacağım’ cevabını vermişti. Pepe, Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 maça çıkıp 2 gol atmıştı. (FANATİK)
Mevcut yönetim devam ederse Ozan Tufan'la yollar ayrılacak!
Galatasaray şampiyon olursa Türk Telekom Stadı'nda kutlama yapacak!
"Koray Günter, Genoa ile anlaştı"
Beşiktaş, Musa Çağıran transferini bitirdi
Doğan Babacan hayatını kaybetti
13 yaşındaki amatör futbolcu İsmail Semih Kaynak hayatını kaybetti!
Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrıldığını resmen açıkladı!
Beşiktaş, Tosic transferini KAP'a bildirdi
Altınordu, Salih Uçan'ı istiyor
Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş, istifa ve Galatasaray sözleri!
Trabzonspor, takımı Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'ye emanet edecek!
Buffon Juventus ile son maçına çıkacağını açıkladı!
Rıza Çalımbay Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı
Heerenveen'in teknik direktörlük görevine Jan Olde Riekerink getirildi
Sırbistan'da şike depremi! Spartak Subotica - Radnicki Nis maçının hakemi Srdjan Obradovic tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum