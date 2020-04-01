Pepe Reina'dan koronavirüs açıklaması: 25 dakika nefes alamadım

Koronavirüs pandemisi tüm dünyaya yayılırken spor camiası da virüsten etkilendi. Avrupa ve dünyada neredeyse tüm ligler iptal edilirken birçok sporcuya koronavirüs teşhisi kondu. Virüse yakalanan Pepe Reina yaşadıklarını anlattı.

"ÇOK YORGUNDUM..."

Reina, "O dönem berbattı. Virüsün semptomlarını göstermeye başladığımda berbat hissediyordum. Fiziksel olarak bir şey yoktu fakat çok yorgundum.Birkaç gün sonra yorgunluk geçti fakat bu sefer de ateş, asla geçmeyen baş ağrısı, boğaz kuruluğu ve boyun ağrısı hissettim. Bunlarla bir şekilde başa çıkmaya çalışıyordum. Evde kendimi karantinaya aldığım için diğer insanlara bulaştırmadığımdan neredeyse sevindim." dedi.

NEFES ALAMADIĞIMI HİSSETTİM

Reina, "Ayrıca eşim Yolanda ve çocuklarımı kendimden uzak tutuyordum. Ama bütün bu süreçte asla unutamayacağım berbat bir an yaşadım. 25 dakika boyunca nefes aldığımı hissetmedim.Ben ve benim gibilerin parası var, bu bir gerçek. Ama orta gelirli ve parasını dışarıdan kazanan aileler ne yapacaklar bilmiyorum." açıklamasını yaptı ve sözlerini noktaladı.

