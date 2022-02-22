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"Perdenin Arkasındaki Karagöz" belgeseli Bursa'da izleyiciyle buluştu

22.02.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Perdenin Arkasındaki Karagöz" belgeseli Bursa'da izleyiciyle buluştu

"Osmanlı payitahtı" Bursa'da doğup dünya çapında ün kazanan geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz'ü anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) bünyesindeki Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KARAKUM) projesi kapsamında çekilen "Perdenin Arkasındaki Karagöz" belgeseli, özel bir eğitim kurumunun sinema salonunda gösterildi.

Yönetmenliğini BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sait Liman, görüntü yönetmenliğini Meral Kuru, metin yazarlığı ve seslendirmesini KARAKUM Müdürü İbrahim Öztahtalı'nın yaptığı, perde arkasındaki hayalinin oyun öncesi, sırası ve sonrasının konu edildiği belgesel beğeniyle izlendi.

Öztahtalı, etkinlikte yaptığı konuşmada, UNESCO'nun 2009'da Somut Olmayan Dünya Mirası Listesi'ne aldığı Karagöz'ü bütün dünyaya tanıtmak gerektiğini söyledi.

Belgeselin çekim ve yapım aşamalarında büyük gayret gösteren ekibe teşekkür eden Öztahtalı, "Belgesel, bu konuda yapılmış dünyadaki ilk ve tek yapım. Bu nedenle de oldukça kıymetli. Önümüzdeki süreçte yapımcısı olarak, belgeseli ulusal ve uluslararası film festivallerine götüreceğiz." dedi.

Ali Sait Liman da gölge oyununu bugüne kadar bakılmayan bir açıdan seyirciyle buluşturduklarını belirterek, "Gelecek kuşaklara aktarılması gereken bu mirası kayıt altına alarak sosyal ve akademik sorumluluğumuza bir halka daha ekledik." ifadesini kullandı.

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Şahin'in de katıldığı törende, hayaliler Şinasi Çelikkol, Ufuk Durmaz ve Nevzat Çiftçi, gölge oyununun perde arkasındaki hikayesini ve inceliklerini anlattı.

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