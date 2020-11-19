Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'den şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

Bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinin oyuncularından Songül Ülkü, Uçankuş TV'ye konuk olarak katıldı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Songül Ülkü, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

“Perihan Abla” dizisiyle ünlenen Songül Ülkü, öyle açıklamalar yaptı ki magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Songül Ülkü, canlı yayında Marmarisli bir iş insanının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Songül Ülkü'nün bir diğer iddiası da ilginçti. Ülkü açıklamasında “Özcan Deniz bana aşıktı. Bence benim çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz’e gönderdiler. Özcan Deniz’e sormak lazım” dedi.

Survivor Evrim'in de konuk olduğu programda şoke eden anlar yaşandı. Evrim'in ardı arkası kesilmeyen konuşmaları sırasında Ülkü'nün"Bir dakika sevgili çocuğum" tepkisi de dikkatlerden kaçmadı.

SONGÜL ÜLKÜ KİMDİR?

Songül Ülkü, 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak Perihan Abla dizisiyle adını duyurdu.Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı bu dizide Sevil karakterini canlandırdı. Perihan Abla’dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ekranları bıraktıktan sonra Köyceğiz’de A sınıfı bir restoran açtı ancak kısa bir süre sonra kapattı. Songül Ülkü, yıllar sonra yaptığı Perran Kutman açıklaması ile adından söz ettirmişti. Songül Ülkü, bir zamanlar rol arkadaşı olan Perran Kutman ile ilgili şunları söylemişti: