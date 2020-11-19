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Perihan Abla'nın Sevil'i Songül Ülkü'den şoke eden iddialar! 'Çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz'e...'

19.11.2020 13:32 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin dikkat çeken oyuncularından olan Songül Ülkü yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Ülkü çıplak fotoğraflarının Özcan Deniz'e gönderildiğini iddia etti.

Bir döneme damga vuran Perihan Abla dizisinin oyuncularından Songül Ülkü, Uçankuş TV'ye konuk olarak katıldı. Ekranlardan uzak bir yaşam süren Songül Ülkü, şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

“Perihan Abla” dizisiyle ünlenen Songül Ülkü, öyle açıklamalar yaptı ki magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Songül Ülkü, canlı yayında Marmarisli bir iş insanının kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.

Songül Ülkü'nün bir diğer iddiası da ilginçti. Ülkü açıklamasında “Özcan Deniz bana aşıktı. Bence benim çıplak fotoğraflarımı çekip Özcan Deniz’e gönderdiler. Özcan Deniz’e sormak lazım” dedi.

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Survivor Evrim'in de konuk olduğu programda şoke eden anlar yaşandı. Evrim'in ardı arkası kesilmeyen konuşmaları sırasında Ülkü'nün"Bir dakika sevgili çocuğum" tepkisi de dikkatlerden kaçmadı.

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SONGÜL ÜLKÜ KİMDİR?

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Songül Ülkü, 1 Ocak 1963 tarihinde dünyaya geldi. İlk olarak Perihan Abla dizisiyle adını duyurdu.Perran Kutman ve Şevket Altuğ'un da başrollerini paylaştığı bu dizide Sevil karakterini canlandırdı. Perihan Abla’dan sonra 11 sinema filminde rol aldı, ayrıca şarkıcılık yaptı. Ekranları bıraktıktan sonra Köyceğiz’de A sınıfı bir restoran açtı ancak kısa bir süre sonra kapattı. Songül Ülkü, yıllar sonra yaptığı Perran Kutman açıklaması ile adından söz ettirmişti. Songül Ülkü, bir zamanlar rol arkadaşı olan Perran Kutman ile ilgili şunları söylemişti:

"Perihan Abla problemli bir diziydi. Bir gün seti ziyarete gittim. Gazeteci bir arkadaş ‘Perran köpürüyor, çekime gelmemişsin’ dedi. Gittim Perran’ın yanına o da Şevket Altuğ ile oturuyordu. ‘Benim bugün çekimim yok, neden öyle söyledin?’ dedim. Kıpkırmızı oldu. Perran sürekli ‘rolünü azalt’ diyordu. Ben dizi bitince gittim burnumu kestirdim. Çünkü ışıkçı bana o kadar kötü ışık tutuyordu ki… Nedenini sonra öğrendim. Ben o dizide çok acılar çektim. Yıllar sonra bir teklif geldi. ‘Perran Kutman’ın olduğu hiçbir projede yer almam’ dedim."

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