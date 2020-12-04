Perşembe Devlet Hastanesi tabelası asıldı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde İlçe Devlet Hastanesi kuruldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından Kasım ayı başında hastane kuruluşuna ilişkin karar alınmasının ardından Perşembe ilçesinde eski İlçe Sağlık Müdürlüğü binası hastane oldu. Hastanenin tabelası yerleştirilirken, iç donanım ve cihazları iki ay içerisinde tefriş edilecek.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, hastanenin kurulması çalışmalarının hızla ilerlediğini belirtti. Başkan Tandoğan, “Tabelasını astığımız E1 Tipi Perşembe Devlet Hastanesi Şubat Ayı sonundan itibaren hasta kabulüne bir aksaklık olmazsa başlayacaktır. Yaptığımız tüm çalışmalarda desteklerini esirgemeyen kıymetli Perşembeli hemşehrilerime bir kez daha teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.



