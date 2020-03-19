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Perşembe pazarını rahatlatacak hamle

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 19.03.2020 16:31 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, perşembe pazarının kurulduğu Ruşen Güneş Sokak, Şaraphane Caddesi ile Sancar Sokak paralelinde imara açılıp alt yapısı tamamlanan yerlerde yol açma çalışması başlattı.Özellikle perşembe pazarının kurulduğu günlerde trafiğin yoğunlaştığı alanda adeta nefes olacak proje kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi’nce 3 yeni sokağın çevre düzenlemesi ve üst yapı çalışmaları hızlandırıldı.Yeni yolların açılmasıyla trafik akışı rahatlayacakSüleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in de Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ile birlikte yerinde incelediği çalışmalar kapsamında imar yollarının açılıp üst yapısının tamamlanmasının ardından perşembe pazarına açılacak giriş yolları ile trafik akışı rahatlayacak.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, perşembe pazarının kurulduğu Ruşen Güneş Sokak, Şaraphane Caddesi ile Sancar Sokak paralelinde imara açılıp alt yapısı tamamlanan yerlerde yol açma çalışması başlattı.
Özellikle perşembe pazarının kurulduğu günlerde trafiğin yoğunlaştığı alanda adeta nefes olacak proje kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi’nce 3 yeni sokağın çevre düzenlemesi ve üst yapı çalışmaları hızlandırıldı.

Yeni yolların açılmasıyla trafik akışı rahatlayacak
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in de Başkan Yardımcısı Gökhan Saygı ile birlikte yerinde incelediği çalışmalar kapsamında imar yollarının açılıp üst yapısının tamamlanmasının ardından perşembe pazarına açılacak giriş yolları ile trafik akışı rahatlayacak.

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