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Perşembeli öğrenciler deprem bölgesi için seferber oldu

ZONGULDAK HABERLERİ  | 02.02.2020 14:17 | Son Güncelleme

Çaycuma ilçesine bağlı olan Perşembe beldesi, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremde zarar gören vatandaşlara yardım malzemesi gönderdi.Perşembe beldesi Filiz Rıfat Güpgüpoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri ile Perşembe Belediyesi işbirliğiyle başlattıkları yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Çaycuma ilçesine bağlı olan Perşembe beldesi, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, depremde zarar gören vatandaşlara yardım malzemesi gönderdi.
Perşembe beldesi Filiz Rıfat Güpgüpoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri ile Perşembe Belediyesi işbirliğiyle başlattıkları yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hayırsever vatandaşların yaya ve araçlarla getirdiği battaniye, yorgan, yatak, elektrikli ve tüplü ısıtıcı, deterjan, temizlik malzemeleri, giysi, halı gibi birçok insani yardım malzemeleri lisenin salonunda toplandı. Kampanyayı başlatan gençler ve belediye zabıta amiri Kemalettin Çamlı tarafından malzemeler kamyona yüklenerek, diğer belde ve köylerden gelen yardım malzemelerinin toplandığı Çaycuma Barbaros Kutlutaş Ortaokulu’na gönderildi. Kampanyayı başlatan Perşembe Filiz Rıfat Güpgüpoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi ve okul başkanı Hakan Keçeci ile arkadaşları Eralp Saka, Eray Koraman ve Müberra Ataman, kendilerine destek olan ve yardım malzemelerini taşımak için araç sağlayan Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam’a ve kampanyaya ilgi gösteren tüm hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.

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