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Pervari’de mahsur kalan araçlar, Şirvan’da köy koruyucuları kurtarıldı

02.02.2023 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’in Şirvan ve Pervari ilçelerinde karda mahsur kalan vatandaş ve güvenlik köy korucuları ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. 9 köyün ulaşımını sağladığı Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya bölgesinde görev yapan ve görevden dönenen köy koruyucuları kardan ötürü kapanan yolda mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri bölgeye hareket etti. Yapılan 2 saatlik çalışmanın ardından köy koruyucuları kurtarıldı. Köy yollarında karla mücadele çalması devam ederken, Pervari ilçesinde yolda araçları ile mahsur kalan bir aile ise İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ilçe merkezine ulaştırıldı.

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