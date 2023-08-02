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Pes dedirten olay: Otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu

02.08.2023 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de otluk alanda yakılan çekyatlar sebebiyle kısa sürede büyüyen alevleri söndürmek için itfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalle halkı da kazma ve kürekle müdahale ederek destek verdi.

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde otluk alanda yakılan çekyatlar yangına sebep oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlık alana dayandı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını ağaçlık alana sıçramadan söndürdü.

MAHALLE HALKI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK OLDU

Söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek verdi. Vatandaşlar alevleri söndürmek için dumanların arasına girip, kürekle alevlere müdahale etti. Yangınının söndürülmesi için mücadele eden mahalle halkından Mehmet Emin Güneş, dumanları görünce hemen küreğini alıp yangının olduğu yere geldiğini ve yangını söndürmek için canla başla yardımcı olduğunu anlattı.

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