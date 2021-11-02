Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. yarışı Sinop'ta düzenlendi

Sinop'ta düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası üçüncü yarışını Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ekibi kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Sinop Off-Road Kulübünce (SİNOFF) Akliman Hamsilos'ta gerçekleştirilen organizasyona, 25 araç ve 50 sporcu katıldı.

Şampiyonada birinciliği Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ekibi, ikinciliği Zafer Durmaz-Selçuk Aksöz ekibi, üçüncülüğü de Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi elde etti.

Yağışlı havanın etkisiyle ağırlaşan parkurun ekiplere zor anlar yaşattığı yarışın takımlar birinciliğini, Bitci Racing kazandı.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası, 20-21 Kasım tarihlerinde 54 Otomobil Sporları Kulübü Derneği tarafından Sakarya'da düzenlenecek dördüncü ayak yarışıyla devam edecek.



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