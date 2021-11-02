YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. yarışı Sinop'ta düzenlendi

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. yarışı Sinop'ta düzenlendi

02.11.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. yarışı Sinop'ta düzenlendi

Sinop'ta düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası üçüncü yarışını Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ekibi kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Sinop Off-Road Kulübünce (SİNOFF) Akliman Hamsilos'ta gerçekleştirilen organizasyona, 25 araç ve 50 sporcu katıldı.

Şampiyonada birinciliği Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ekibi, ikinciliği Zafer Durmaz-Selçuk Aksöz ekibi, üçüncülüğü de Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi elde etti.

Yağışlı havanın etkisiyle ağırlaşan parkurun ekiplere zor anlar yaşattığı yarışın takımlar birinciliğini, Bitci Racing kazandı.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası, 20-21 Kasım tarihlerinde 54 Otomobil Sporları Kulübü Derneği tarafından Sakarya'da düzenlenecek dördüncü ayak yarışıyla devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Klasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarifKlasiklerin ötesine mi geçmek istiyorsunuz? Birbirinden ilginç 3 kırmızı mercimekli tarif
PARTNERÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktıÜç Kuruş'a damga vuran sahne! Leyla, dans performansıyla herkesi hayran bıraktı
Cumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandıCumhuriyetin 98'inci yılı Ulus Meydanı'nda konserle kutlandı

Ankara Namaz Vakitleri 2 Kasım Salı

İmsak
05:47
Sabah
07:12
Öğle
12:37
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Ankara Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Salı

Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Ebruli Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
Karina İrem Eczanesi
Cankaya
Lavanta Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Sivas'ta kayıp olarak aranan kişi başından vurulmuş olarak bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da dondurma yüklü kamyonda 75 kilo esrar ele geçirildi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.