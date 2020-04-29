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Peyzajda kullanacakları bitkileri kendileri üretecek

MANİSA HABERLERİ  | 29.04.2020 15:20 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesinde kurulumunda son aşamaya geldiği sera ile kentte peyzaj uygulamalarında kullanacağı bitkilerin üretimini sağlayacak.Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerinde kullandığı ürünleri kilit parke, bordür, büz gibi malzemeleri kendisi üretmeye devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesinde kurulumunda son aşamaya geldiği sera ile kentte peyzaj uygulamalarında kullanacağı bitkilerin üretimini sağlayacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerinde kullandığı ürünleri kilit parke, bordür, büz gibi malzemeleri kendisi üretmeye devam ediyor. Gerekli malzemeleri üretmek için Salihli’de kurduğu şantiyenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı mahallesinde kuracağı seranın çalışmalarını tamamlama aşamasına geldi. Seranın tamamlanmasıyla birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi, kent peyzajında kullanacağı bitkilerin üretimini kendisi yapacak. Kurulum çalışmaları devam eden serada Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Burak Aslay, Ali Öztozlu ile birlikte incelemelerde bulunarak kurulum çalışmaları hakkında bilgi aldı. İnceleme sırasında Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Daire Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay hazır bulundu. Ramazan Burak Aslay ve Ali Öztozlu, sera kurulum çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“Kendi bitkimizi üreteceğiz”
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karaoğlanlı Mahallesi’nde yapımı devam eden sera hakkında bilgiler veren Genel Sekreter Yardımcısı Aslay, “Son incelemelerimizi yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün 2019 yılı seçimlerinin ardından yeniden göreve gelmesiyle birlikte verdiği talimat ile burada bir sera alanı oluşturmaya başladık. Şu anda sera alanının son rötuşları yapılıyor. Aydınlatması, içme suyu, elektrik hatları çekildi. Saha düzenlemesi devam ediyor. Sonrasında da Büyükşehir Belediyesi’nin diğer imalatları kilit taşı gibi asfalt gibi kent peyzajı düzenlemesinde kullanılan çiçek, fidan, ağaç gibi ürünleri kendimiz yetiştirmeye başlayacağız. Büyükşehir Belediyesi şu anda kendi kendine yeten, ilçelere de malzeme veren, üretim yapan belediye yolunda ilerlemeye devam ediyor. Burada emeği geçen daire başkanlıklarına ve Büyükşehir Belediyesi’nin tüm birimlerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz çalışmalarımızı yürütürken herkese evde kal çağrısında bulunuyoruz” dedi.

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