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PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 520 bin TL ve 60 gün hak mahrumiyeti verildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.05.2024 18:34
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildi duyuruldu. İşte detaylar...

PFDK kararları açıklandı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 520 bin TL ve 60 gün hak mahrumiyeti verildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.'' ifadeleri kullanıldı.

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