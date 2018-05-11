PFDK'nın verdiği unutulmaz cezalar
PFDK'nın verdiği unutulmaz cezalar!
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UFUK VE YALÇIN'A 5'ER MAÇ | VOLKAN BABACAN - 1 MAÇ | Çaykur Rizespor - Başakşehir maçının ardından Başakşehirli bazı futbolcular basın mensuplarına saldırdı.
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Kamuoyunda tepki çeken olay sonrası Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç ceza verilirken, olayın başrollerinden Volkan Babacan'a 1 maç çıkması, büyük tepki topladı.
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MEIRELES - 11 MAÇ | 2012 - 13 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 82. dakikasında Raul Meireles kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
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Meireles, hakem Halis Özkahya'ya yönelik centilmenlik dışı hareketlerde bulunduğu ve tükürdüğü iddiasıyla 11 maç ceza almıştı.
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Tahkim Kurulu, daha sonra televizyon görüntülerini izlemiş ve Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızının tükürmediğine kanaat getirerek cezayı 4 maça indirmişti.
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MELO - 2 MAÇ | Galatasaraylı Felipe Melo sosyal medya üzerinden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a küfür içeren bir mention'ı retweet edip 2 maç ceza almıştı.
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FERNANDES - 3 MAÇ | Beşiktaşlı Manuel Fernandes, 2011-12 sezonundaki Mersin İdmanyurdu maçının ardından soyunma odasının kapılarını tekmelediği için 3 maç ceza almıştı.
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Yıldız futbolcuya verilen bu ceza, siyah-beyazlı yönetim ve taraftarın büyük tepkisini çekmişti.
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CANER ERKİN - 2 MAÇ | Fırat Aydınus, 2012-13 sezonunda oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe maçının 27. dakikasında Caner'e kırmızı kart gösterdiğinde ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı.
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Olayın perde arkası sonra ortaya çıkmış ve Veysel Sarı, Aydınus'un Caner'i atmasına sebep olan cümleyi kendisinin sarf ettiğini ancak hakemin Caner'i oyundan attığını itiraf etmişti.
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ENGİN BAYTAR - 11 MAÇ | 2012-13 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Kuyt'ın golü sonrası Cüneyt Çakır'a itiraz eden Engin, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
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Çıkan kart sonrası Çakır'ın yakasına yapışan Engin, bu hareketleri nedeniyle 11 maçlık ağır bir cezaya çarptırıldı.
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WEBO & CANER - 4'ER MAÇ | 2014-15 sezonunun 33. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçının son dakikalarında ilginç olaylar meydana geldi.
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Maça 10 kişi devam eden Fenerbahçe'de duraklamaların 2. dakikasında Cenk'in şutunu kale çizgisinde eliyle çıkaran Bruno Alves kırmızı kart görürken, bu karara itiraz eden Caner de oyundan atıldı.
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Son saniyelerde rakibine tekme atan Webo da oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe maçı 7 kişi tamamladı.
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Webo ve Caner'e bu hareketleri nedeniyle verilen dörder maçlık cezalar, o dönem kamuoyunda ciddi biçimde tartışıldı.
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PASCAL NOUMA - 7 AY | 20 Nisan 2003'teki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonra gol sevincinde elini şortunun içine sokan Nouma, PFDK tarafından 7 ay men cezasına çarptırıldı.
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Beşiktaş, 7 ay men cezası alan Pascal Nouma'nın sözleşmesini feshetmişti.
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SERKAN AYKUT - 10 MAÇ | 2005-06 sezonunda Samsunspor ligde kalmak için mücadele ederken Serkan Aykut, Kayseri maçından sonra hakem Kuddusi Müftüoğlu'nun kararlarına sinirlenip yumruk attı. Serkan Aykut, 10 maçlık ceza aldı.
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CANER ERKİN - 6 MAÇ | Beşiktaş-Başakşehir maçında Mete Kalkavan'ın arkasından küfürler yağdıran Caner Erkin'in görüntüsü ekranlara da yansıyınca büyük polemik oluştu. Caner için 6 maçlık ceza kararı çıktı.
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BÜLENT ATAMAN - 20 MAÇ | 2006-07'deki Manisaspor - Sakaryaspor maçının 37. dakikasında Manisaspor'dan Selçuk ve Sakaryaspor'dan Capurro arasındaki mücadelenin ardından saha bir anda karıştı.
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Kalesinden çıkıp olay yerine gelen Bülent'e sarı kart gösteren hakem Cüneyt Çakır, yardımcısıyla konuştuktan sonra cebinden kırmızı çıkardı.
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Bu karta da sinirlenen Bülent, Çakır'ın üzerine yürüyüp FIFA kokartını söktü ve bu hareketleri nedeniyle 20 maç ceza aldı.
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RICARDO QUARESMA - 5 MAÇ | Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında oyuna ikinci yarıda giren Ricardo Quaresma, 52. dakikada kırmızı kart gördü.
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Josef de Souza'nın üzerine yürüyen Ricardo Quaresma, 'kural dışı hareket ve 'saldırı' nedeniyle 5 maç ceza aldı.
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FABIO BILICA - 5 MAÇ | 2013 yılındaki Elazığspor-Trabzonspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından rakip futbolcu Olcan Adın'a saldıran Bilica'ya PFDK 5 maç ceza verdi.
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FATİH TERİM - 9 MAÇ | PFDK, Mersin maçında saha dışına gönderilen Fatih Terim'e 7 maç ceza verirken, önceki sezondan ertelenen 2 maçlık cezayı da ekleyince ceza 9 maça çıktı.
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DIEGO LUGANO - 5 MAÇ | 2009 yılındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan kavga içerisinde yer alan Diego Lugano'ya PFDK 5 maç ceza verdi.
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FELIPE MELO - 4 MAÇ | Galatasaraylı Felipe Melo, Beşiktaş derbisinde Oğuzhan Özyakup'a tükürdüğü için 4 maç ceza aldı.
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ÜMİT ÖZAT - 7 MAÇ | 2015 yılında Elazığspor'u çalıştıran Ümit Özat, Antalyaspor maçının ardından rakip tribünlere yaptığı hareket nedeniyle 7 maç ceza aldı.
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VOLKAN DEMİREL - 5 MAÇ | 12 Mayıs 2013’te oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle PFDK'dan Volkan Demirel'e 5 maç ceza verildi.
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MIGUEL LOPES - 3 MAÇ | Akhisarsporlu Miguel Lopes, bu sezon Galatasaray maçında oyundan atıldıktan sonra hakem Ümit Öztürk'ün üzerine yürüdü ve bu hareketi ona 3 maça patladı.
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