PFDK'nın verdiği unutulmaz cezalar

PFDK'nın verdiği unutulmaz cezalar!

1 / 32 UFUK VE YALÇIN'A 5'ER MAÇ | VOLKAN BABACAN - 1 MAÇ | Çaykur Rizespor - Başakşehir maçının ardından Başakşehirli bazı futbolcular basın mensuplarına saldırdı.

2 / 32 Kamuoyunda tepki çeken olay sonrası Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç ceza verilirken, olayın başrollerinden Volkan Babacan'a 1 maç çıkması, büyük tepki topladı.

3 / 32 MEIRELES - 11 MAÇ | 2012 - 13 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 82. dakikasında Raul Meireles kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

4 / 32 Meireles, hakem Halis Özkahya'ya yönelik centilmenlik dışı hareketlerde bulunduğu ve tükürdüğü iddiasıyla 11 maç ceza almıştı.

5 / 32 Tahkim Kurulu, daha sonra televizyon görüntülerini izlemiş ve Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızının tükürmediğine kanaat getirerek cezayı 4 maça indirmişti.

6 / 32 MELO - 2 MAÇ | Galatasaraylı Felipe Melo sosyal medya üzerinden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a küfür içeren bir mention'ı retweet edip 2 maç ceza almıştı.

7 / 32 FERNANDES - 3 MAÇ | Beşiktaşlı Manuel Fernandes, 2011-12 sezonundaki Mersin İdmanyurdu maçının ardından soyunma odasının kapılarını tekmelediği için 3 maç ceza almıştı.

8 / 32 Yıldız futbolcuya verilen bu ceza, siyah-beyazlı yönetim ve taraftarın büyük tepkisini çekmişti.

9 / 32 CANER ERKİN - 2 MAÇ | Fırat Aydınus, 2012-13 sezonunda oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe maçının 27. dakikasında Caner'e kırmızı kart gösterdiğinde ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı.

10 / 32 Olayın perde arkası sonra ortaya çıkmış ve Veysel Sarı, Aydınus'un Caner'i atmasına sebep olan cümleyi kendisinin sarf ettiğini ancak hakemin Caner'i oyundan attığını itiraf etmişti.

11 / 32 ENGİN BAYTAR - 11 MAÇ | 2012-13 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Kuyt'ın golü sonrası Cüneyt Çakır'a itiraz eden Engin, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

12 / 32 Çıkan kart sonrası Çakır'ın yakasına yapışan Engin, bu hareketleri nedeniyle 11 maçlık ağır bir cezaya çarptırıldı.

13 / 32 WEBO & CANER - 4'ER MAÇ | 2014-15 sezonunun 33. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçının son dakikalarında ilginç olaylar meydana geldi.

14 / 32 Maça 10 kişi devam eden Fenerbahçe'de duraklamaların 2. dakikasında Cenk'in şutunu kale çizgisinde eliyle çıkaran Bruno Alves kırmızı kart görürken, bu karara itiraz eden Caner de oyundan atıldı.

15 / 32 Son saniyelerde rakibine tekme atan Webo da oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe maçı 7 kişi tamamladı.

16 / 32 Webo ve Caner'e bu hareketleri nedeniyle verilen dörder maçlık cezalar, o dönem kamuoyunda ciddi biçimde tartışıldı.

17 / 32 PASCAL NOUMA - 7 AY | 20 Nisan 2003'teki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonra gol sevincinde elini şortunun içine sokan Nouma, PFDK tarafından 7 ay men cezasına çarptırıldı.

18 / 32 Beşiktaş, 7 ay men cezası alan Pascal Nouma'nın sözleşmesini feshetmişti.

19 / 32 SERKAN AYKUT - 10 MAÇ | 2005-06 sezonunda Samsunspor ligde kalmak için mücadele ederken Serkan Aykut, Kayseri maçından sonra hakem Kuddusi Müftüoğlu'nun kararlarına sinirlenip yumruk attı. Serkan Aykut, 10 maçlık ceza aldı.

20 / 32 CANER ERKİN - 6 MAÇ | Beşiktaş-Başakşehir maçında Mete Kalkavan'ın arkasından küfürler yağdıran Caner Erkin'in görüntüsü ekranlara da yansıyınca büyük polemik oluştu. Caner için 6 maçlık ceza kararı çıktı.

21 / 32 BÜLENT ATAMAN - 20 MAÇ | 2006-07'deki Manisaspor - Sakaryaspor maçının 37. dakikasında Manisaspor'dan Selçuk ve Sakaryaspor'dan Capurro arasındaki mücadelenin ardından saha bir anda karıştı.

22 / 32 Kalesinden çıkıp olay yerine gelen Bülent'e sarı kart gösteren hakem Cüneyt Çakır, yardımcısıyla konuştuktan sonra cebinden kırmızı çıkardı.

23 / 32 Bu karta da sinirlenen Bülent, Çakır'ın üzerine yürüyüp FIFA kokartını söktü ve bu hareketleri nedeniyle 20 maç ceza aldı.

24 / 32 RICARDO QUARESMA - 5 MAÇ | Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında oyuna ikinci yarıda giren Ricardo Quaresma, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

25 / 32 Josef de Souza'nın üzerine yürüyen Ricardo Quaresma, 'kural dışı hareket ve 'saldırı' nedeniyle 5 maç ceza aldı.

26 / 32 FABIO BILICA - 5 MAÇ | 2013 yılındaki Elazığspor-Trabzonspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından rakip futbolcu Olcan Adın'a saldıran Bilica'ya PFDK 5 maç ceza verdi.

27 / 32 FATİH TERİM - 9 MAÇ | PFDK, Mersin maçında saha dışına gönderilen Fatih Terim'e 7 maç ceza verirken, önceki sezondan ertelenen 2 maçlık cezayı da ekleyince ceza 9 maça çıktı.

28 / 32 DIEGO LUGANO - 5 MAÇ | 2009 yılındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan kavga içerisinde yer alan Diego Lugano'ya PFDK 5 maç ceza verdi.

29 / 32 FELIPE MELO - 4 MAÇ | Galatasaraylı Felipe Melo, Beşiktaş derbisinde Oğuzhan Özyakup'a tükürdüğü için 4 maç ceza aldı.

30 / 32 ÜMİT ÖZAT - 7 MAÇ | 2015 yılında Elazığspor'u çalıştıran Ümit Özat, Antalyaspor maçının ardından rakip tribünlere yaptığı hareket nedeniyle 7 maç ceza aldı.

31 / 32 VOLKAN DEMİREL - 5 MAÇ | 12 Mayıs 2013’te oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle PFDK'dan Volkan Demirel'e 5 maç ceza verildi.