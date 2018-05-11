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PFDK'nın verdiği unutulmaz cezalar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.05.2018 11:04 | Son Güncelleme

PFDK, Medipol Başakşehirli yıldız Arda Turan'a, Sivasspor maçında hakemlere yaptığı saldırıdan dolayı 16 maçlık rekor ceza verdi! Arda Turan'ın aldığı ceza, Türk futbolunda kamuoyunun aklına kazınan diğer cezaları akıllara getirdi. İşte PFDK'nın verdiği unutulmaz cezalar...

PFDK'nın verdiği unutulmaz cezalar

PFDK'nın verdiği unutulmaz cezalar!

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UFUK VE YALÇIN'A 5'ER MAÇ | VOLKAN BABACAN - 1 MAÇ | Çaykur Rizespor - Başakşehir maçının ardından Başakşehirli bazı futbolcular basın mensuplarına saldırdı.

UFUK VE YALÇIN'A 5'ER MAÇ | VOLKAN BABACAN - 1 MAÇ | Çaykur Rizespor - Başakşehir maçının ardından Başakşehirli bazı futbolcular basın mensuplarına saldırdı.
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Kamuoyunda tepki çeken olay sonrası Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç ceza verilirken, olayın başrollerinden Volkan Babacan'a 1 maç çıkması, büyük tepki topladı.

Kamuoyunda tepki çeken olay sonrası Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan'a 5'er maç ceza verilirken, olayın başrollerinden Volkan Babacan'a 1 maç çıkması, büyük tepki topladı.
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MEIRELES - 11 MAÇ | 2012 - 13 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 82. dakikasında Raul Meireles kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

MEIRELES - 11 MAÇ | 2012 - 13 sezonunda Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 82. dakikasında Raul Meireles kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
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Meireles, hakem Halis Özkahya'ya yönelik centilmenlik dışı hareketlerde bulunduğu ve tükürdüğü iddiasıyla 11 maç ceza almıştı.

Meireles, hakem Halis Özkahya'ya yönelik centilmenlik dışı hareketlerde bulunduğu ve tükürdüğü iddiasıyla 11 maç ceza almıştı.
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Tahkim Kurulu, daha sonra televizyon görüntülerini izlemiş ve Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızının tükürmediğine kanaat getirerek cezayı 4 maça indirmişti.

Tahkim Kurulu, daha sonra televizyon görüntülerini izlemiş ve Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızının tükürmediğine kanaat getirerek cezayı 4 maça indirmişti.
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MELO - 2 MAÇ | Galatasaraylı Felipe Melo sosyal medya üzerinden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a küfür içeren bir mention'ı retweet edip 2 maç ceza almıştı.

MELO - 2 MAÇ | Galatasaraylı Felipe Melo sosyal medya üzerinden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a küfür içeren bir mention'ı retweet edip 2 maç ceza almıştı.
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FERNANDES - 3 MAÇ | Beşiktaşlı Manuel Fernandes, 2011-12 sezonundaki Mersin İdmanyurdu maçının ardından soyunma odasının kapılarını tekmelediği için 3 maç ceza almıştı.

FERNANDES - 3 MAÇ | Beşiktaşlı Manuel Fernandes, 2011-12 sezonundaki Mersin İdmanyurdu maçının ardından soyunma odasının kapılarını tekmelediği için 3 maç ceza almıştı.
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Yıldız futbolcuya verilen bu ceza, siyah-beyazlı yönetim ve taraftarın büyük tepkisini çekmişti.

Yıldız futbolcuya verilen bu ceza, siyah-beyazlı yönetim ve taraftarın büyük tepkisini çekmişti.
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CANER ERKİN - 2 MAÇ | Fırat Aydınus, 2012-13 sezonunda oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe maçının 27. dakikasında Caner'e kırmızı kart gösterdiğinde ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı.

CANER ERKİN - 2 MAÇ | Fırat Aydınus, 2012-13 sezonunda oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe maçının 27. dakikasında Caner'e kırmızı kart gösterdiğinde ufak çaplı bir kriz yaşanmıştı.
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Olayın perde arkası sonra ortaya çıkmış ve Veysel Sarı, Aydınus'un Caner'i atmasına sebep olan cümleyi kendisinin sarf ettiğini ancak hakemin Caner'i oyundan attığını itiraf etmişti.

Olayın perde arkası sonra ortaya çıkmış ve Veysel Sarı, Aydınus'un Caner'i atmasına sebep olan cümleyi kendisinin sarf ettiğini ancak hakemin Caner'i oyundan attığını itiraf etmişti.
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ENGİN BAYTAR - 11 MAÇ | 2012-13 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Kuyt'ın golü sonrası Cüneyt Çakır'a itiraz eden Engin, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

ENGİN BAYTAR - 11 MAÇ | 2012-13 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçında Kuyt'ın golü sonrası Cüneyt Çakır'a itiraz eden Engin, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
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Çıkan kart sonrası Çakır'ın yakasına yapışan Engin, bu hareketleri nedeniyle 11 maçlık ağır bir cezaya çarptırıldı.

Çıkan kart sonrası Çakır'ın yakasına yapışan Engin, bu hareketleri nedeniyle 11 maçlık ağır bir cezaya çarptırıldı.
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WEBO & CANER - 4'ER MAÇ | 2014-15 sezonunun 33. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçının son dakikalarında ilginç olaylar meydana geldi.

WEBO & CANER - 4'ER MAÇ | 2014-15 sezonunun 33. haftasında oynanan Başakşehir - Fenerbahçe maçının son dakikalarında ilginç olaylar meydana geldi.
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Maça 10 kişi devam eden Fenerbahçe'de duraklamaların 2. dakikasında Cenk'in şutunu kale çizgisinde eliyle çıkaran Bruno Alves kırmızı kart görürken, bu karara itiraz eden Caner de oyundan atıldı.

Maça 10 kişi devam eden Fenerbahçe'de duraklamaların 2. dakikasında Cenk'in şutunu kale çizgisinde eliyle çıkaran Bruno Alves kırmızı kart görürken, bu karara itiraz eden Caner de oyundan atıldı.
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Son saniyelerde rakibine tekme atan Webo da oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe maçı 7 kişi tamamladı.

Son saniyelerde rakibine tekme atan Webo da oyun dışı kaldı ve Fenerbahçe maçı 7 kişi tamamladı.
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Webo ve Caner'e bu hareketleri nedeniyle verilen dörder maçlık cezalar, o dönem kamuoyunda ciddi biçimde tartışıldı.

Webo ve Caner'e bu hareketleri nedeniyle verilen dörder maçlık cezalar, o dönem kamuoyunda ciddi biçimde tartışıldı.
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PASCAL NOUMA - 7 AY | 20 Nisan 2003'teki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonra gol sevincinde elini şortunun içine sokan Nouma, PFDK tarafından 7 ay men cezasına çarptırıldı.

PASCAL NOUMA - 7 AY | 20 Nisan 2003'teki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde attığı golden sonra gol sevincinde elini şortunun içine sokan Nouma, PFDK tarafından 7 ay men cezasına çarptırıldı.
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Beşiktaş, 7 ay men cezası alan Pascal Nouma'nın sözleşmesini feshetmişti.

Beşiktaş, 7 ay men cezası alan Pascal Nouma'nın sözleşmesini feshetmişti.
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SERKAN AYKUT - 10 MAÇ | 2005-06 sezonunda Samsunspor ligde kalmak için mücadele ederken Serkan Aykut, Kayseri maçından sonra hakem Kuddusi Müftüoğlu'nun kararlarına sinirlenip yumruk attı. Serkan Aykut, 10 maçlık ceza aldı.

SERKAN AYKUT - 10 MAÇ | 2005-06 sezonunda Samsunspor ligde kalmak için mücadele ederken Serkan Aykut, Kayseri maçından sonra hakem Kuddusi Müftüoğlu'nun kararlarına sinirlenip yumruk attı. Serkan Aykut, 10 maçlık ceza aldı.
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CANER ERKİN - 6 MAÇ | Beşiktaş-Başakşehir maçında Mete Kalkavan'ın arkasından küfürler yağdıran Caner Erkin'in görüntüsü ekranlara da yansıyınca büyük polemik oluştu. Caner için 6 maçlık ceza kararı çıktı.

CANER ERKİN - 6 MAÇ | Beşiktaş-Başakşehir maçında Mete Kalkavan'ın arkasından küfürler yağdıran Caner Erkin'in görüntüsü ekranlara da yansıyınca büyük polemik oluştu. Caner için 6 maçlık ceza kararı çıktı.
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BÜLENT ATAMAN - 20 MAÇ | 2006-07'deki Manisaspor - Sakaryaspor maçının 37. dakikasında Manisaspor'dan Selçuk ve Sakaryaspor'dan Capurro arasındaki mücadelenin ardından saha bir anda karıştı.

BÜLENT ATAMAN - 20 MAÇ | 2006-07'deki Manisaspor - Sakaryaspor maçının 37. dakikasında Manisaspor'dan Selçuk ve Sakaryaspor'dan Capurro arasındaki mücadelenin ardından saha bir anda karıştı.
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Kalesinden çıkıp olay yerine gelen Bülent'e sarı kart gösteren hakem Cüneyt Çakır, yardımcısıyla konuştuktan sonra cebinden kırmızı çıkardı.

Kalesinden çıkıp olay yerine gelen Bülent'e sarı kart gösteren hakem Cüneyt Çakır, yardımcısıyla konuştuktan sonra cebinden kırmızı çıkardı.
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Bu karta da sinirlenen Bülent, Çakır'ın üzerine yürüyüp FIFA kokartını söktü ve bu hareketleri nedeniyle 20 maç ceza aldı.

Bu karta da sinirlenen Bülent, Çakır'ın üzerine yürüyüp FIFA kokartını söktü ve bu hareketleri nedeniyle 20 maç ceza aldı.
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RICARDO QUARESMA - 5 MAÇ | Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında oyuna ikinci yarıda giren Ricardo Quaresma, 52. dakikada kırmızı kart gördü.

RICARDO QUARESMA - 5 MAÇ | Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçında oyuna ikinci yarıda giren Ricardo Quaresma, 52. dakikada kırmızı kart gördü.
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Josef de Souza'nın üzerine yürüyen Ricardo Quaresma, 'kural dışı hareket ve 'saldırı' nedeniyle 5 maç ceza aldı.

Josef de Souza'nın üzerine yürüyen Ricardo Quaresma, 'kural dışı hareket ve 'saldırı' nedeniyle 5 maç ceza aldı.
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FABIO BILICA - 5 MAÇ | 2013 yılındaki Elazığspor-Trabzonspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından rakip futbolcu Olcan Adın'a saldıran Bilica'ya PFDK 5 maç ceza verdi.

FABIO BILICA - 5 MAÇ | 2013 yılındaki Elazığspor-Trabzonspor arasında oynanan maçın bitiş düdüğünün ardından rakip futbolcu Olcan Adın'a saldıran Bilica'ya PFDK 5 maç ceza verdi.
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FATİH TERİM - 9 MAÇ | PFDK, Mersin maçında saha dışına gönderilen Fatih Terim'e 7 maç ceza verirken, önceki sezondan ertelenen 2 maçlık cezayı da ekleyince ceza 9 maça çıktı.

FATİH TERİM - 9 MAÇ | PFDK, Mersin maçında saha dışına gönderilen Fatih Terim'e 7 maç ceza verirken, önceki sezondan ertelenen 2 maçlık cezayı da ekleyince ceza 9 maça çıktı.
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DIEGO LUGANO - 5 MAÇ | 2009 yılındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan kavga içerisinde yer alan Diego Lugano'ya PFDK 5 maç ceza verdi.

DIEGO LUGANO - 5 MAÇ | 2009 yılındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çıkan kavga içerisinde yer alan Diego Lugano'ya PFDK 5 maç ceza verdi.
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FELIPE MELO - 4 MAÇ | Galatasaraylı Felipe Melo, Beşiktaş derbisinde Oğuzhan Özyakup'a tükürdüğü için 4 maç ceza aldı.

FELIPE MELO - 4 MAÇ | Galatasaraylı Felipe Melo, Beşiktaş derbisinde Oğuzhan Özyakup'a tükürdüğü için 4 maç ceza aldı.
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ÜMİT ÖZAT - 7 MAÇ | 2015 yılında Elazığspor'u çalıştıran Ümit Özat, Antalyaspor maçının ardından rakip tribünlere yaptığı hareket nedeniyle 7 maç ceza aldı.

ÜMİT ÖZAT - 7 MAÇ | 2015 yılında Elazığspor'u çalıştıran Ümit Özat, Antalyaspor maçının ardından rakip tribünlere yaptığı hareket nedeniyle 7 maç ceza aldı.
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VOLKAN DEMİREL - 5 MAÇ | 12 Mayıs 2013’te oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle PFDK'dan Volkan Demirel'e 5 maç ceza verildi.

VOLKAN DEMİREL - 5 MAÇ | 12 Mayıs 2013’te oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan olaylar nedeniyle PFDK'dan Volkan Demirel'e 5 maç ceza verildi.
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MIGUEL LOPES - 3 MAÇ | Akhisarsporlu Miguel Lopes, bu sezon Galatasaray maçında oyundan atıldıktan sonra hakem Ümit Öztürk'ün üzerine yürüdü ve bu hareketi ona 3 maça patladı.

MIGUEL LOPES - 3 MAÇ | Akhisarsporlu Miguel Lopes, bu sezon Galatasaray maçında oyundan atıldıktan sonra hakem Ümit Öztürk'ün üzerine yürüdü ve bu hareketi ona 3 maça patladı.
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arda turan pfdk

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