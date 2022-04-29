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PFDK'den Bursaspor ve Denizlispor'a para cezası

29.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PFDK'den Bursaspor ve Denizlispor'a para cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto 1. Lig takımları Bursaspor ve Altaş Denizlispor'a para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasındaki Bursaspor- Altaş Denizlispor müsabakasındaki ihlallerden dolayı 2 kulübe de para cezası uyguladı.

Kurul, Bursa temsilcisine 5 farklı ihlalden toplamda 259 bin lira, Denizli temsilcisine ise 5 bin 200 lira para cezası kesti.

Ayrıca Bursasporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartları bir sonraki iç saha maçı için bloke edildi.

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