SPOR

Phillip Cocu: Görevimin başındayım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.10.2018 07:55 | Son Güncelleme

Samandıra’da iki gündür Comolli, yönetim ve Cocu arasında toplantı üstüne toplantı yapıldı. Hollandalı teknik adam dün öğrencilerine konuştu, “Görevimin başındayım. Birlikte bu durumu düzelteceğiz” dedi.

Phillip Cocu: Görevimin başındayım

Rize deplasmanında gelen 3-0’lık yenilginin ardından Samandıra’da olağanüstü hal ilan edildi. Başkan Ali Koç, Damien Comolli ve Phillip Cocu toplantı üstüne toplantı yaptı. Başkan Koç’un tesislerde bulunmadığı zamanlarda da sık sık telefonla bilgi aldığı öğrenildi. Teknik patron Cocu, dün Comolli ile görüştükten sonra idman öncesinde öğrencilerine bir konuşma yaptı.

47 yaşındaki çalıştırıcı, “Görevimin başındayım. Kötü giden şeyler var. İşleri bu hale biz getirdik. Durumu düzeltecek olan da bizleriz” ifadelerini kullandı. Phillip Cocu, taraftarın tepkisinde haklı olduğunu söyleyerek, “Onlara eziyet yaşattık. Artık herkes işin ciddiyetini anlamalı. İki kritik maç oynayacağız. Bu karşılaşmalarda yaramızı sararak yeniden çıkışa geçeceğiz” diye konuştu.

Kıran kırana idman

Cocu’nun bu sözleri sonrası yapılan antrenman oldukça çekişmeli geçti. Oynanan çift kale maçta futbolcuların hırslı görüntüsü ve azmi, Hollandalı teknik adamı umutlandırdı. Bu arada 47 yaşındaki teknik adamın kadro arayışı yeniden başladı. Beşiktaş ve Rize karşısında bu sezon ilk kez aynı 11 sahadaydı. Ancak Cocu, Trnava ve Başakşehir mücadelelerinde rotasyona giderek Volkan, İsla, Skrtel, Eljif Elmas, Valbuena, Barış Alıcı gibi isimlere şans vermeyi planlıyor.

(FANATİK)

PARTNERHerkes yeşil çayın zayıflattığını zannediyor ama...Herkes yeşil çayın zayıflattığını zannediyor ama...
Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"
Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Phillip Cocu Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Comolli

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i canlı yayında deşifre etti

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan duygusal paylaşım

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Bursaspor tribün liderinden Atatürk'e ağır hakaretler!

Cengiz Ünder şov yaptı, Roma fark attı!

Cengiz Ünder şov yaptı, Roma fark attı!

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı

Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı

Porto - Galatasaray maçının kanalı açıklandı!

Porto - Galatasaray maçının kanalı açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bence düzeltmene gerek yok.
Diğer Haberler
Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

Ali Koç'un Aykut Kocaman pişmanlığı

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Yılmaz Vural: Eğer Fenerbahçe'den teklif gelirse ben hazırım

Phillip Cocu: Görevimin başındayım

Phillip Cocu: Görevimin başındayım

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Ali Koç açıkladı: ''Gerektiğinde kimse ile yolları ayırmak konusunda tereddüt etmeyiz"

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçının basın toplantısına Cocu ve Hasan Ali Kaldırım'ın katılacağını açıkladı!

Ersun Yanal: Fenerbahçe hakkında sözlü ya da yazılı bir beyanım olmadı!

Ersun Yanal: Fenerbahçe hakkında sözlü ya da yazılı bir beyanım olmadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.