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Phillip Cocu’nun 60 dakika takıntısı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.10.2018 10:27 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, geride kalan 8 haftada sarı-lacivertlilerin oynadığı karşılaşmalardaki oyuncu değişikliklerinin çoğunu 60. dakikadan önce yapmıyor.

Phillip Cocu’nun 60 dakika takıntısı

Sezon başında Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başlayan Phillip Cocu, şu ana kadar sahaya istenen futbolu yansıtamadı. Süper Lig’de 8 haftanın sonunda 15. sırada yer alan Cocu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Hollandalı teknik adam, oynattığı kötü futbolun yanı sıra yaptığı oyuncu değişiklikleri ile de dikkat çekti.

9 müsabakada 60’tan sonra değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı 12 müsabakanın 9’unda 60. dakikadan sonra oyuncu değişikliği yaptı. 47 yaşındaki çalıştırıcı, sadece Beşiktaş karşısında 56. dakikada Mehmet Topal-Eljif Elmas, Rizespor maçında 46. dakikada Aatif-Frey ve Başakşehir müsabakasında da 59. dakikada Frey-Benzia değişikliklerini yaptı. Cocu bu maçlar dışında hiçbir şekilde 60. dakikadan önce oyuna müdahale etmedi.

Phillip Cocu’nun 60. dakikadan sonra yaptığı değişiklikler şöyle:

Fenerbahçe-Bursaspor: Soldador-Dirar (dk. 66)

Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe: Mehmet Ekici-Valbuena (dk. 63)

Göztepe-Fenerbahçe: Nabil Dirar-Barış Alıcı (dk. 64)

Fenerbahçe Kayserispor: Mehmet Ekici-Michael Frey (dk. 66)

Konyaspor-Fenerbahçe: Aatif-Eljif Elmas (dk. 66)

Benfica-Fenerbahçe: Valbuena-Mehmet Ekici (dk. 61)

Fenerbahçe-Benfica: Mehmet Topal-Barış Alıcı (dk. 65)

Dinamo Zagreb-Fenerbahçe: Aatif-Barış Alıcı (dk. 64)

Fenerbahçe-Spartak Trnava: Reyes-Şener, Ayew-Valbuena (dk. 76)

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Anahtar Kelimeler:
Cocu Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig

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