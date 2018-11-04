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Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’den gönderilen Phillip Cocu’yu bir şok da İngiltere'den geldi.

Phillip Cocu'ya bir şok da İngiltere'den

Fenerbahçe ile başarısız bir dönem geçirerek yollarını ayıran Phillip Cocu’ya İngiltere’den sürpriz bir mesaj geldi. Daha önce PSV’de Cocu ile beraber çalışan Everton Futbol Direktörü Michael Brands, Hollanda basınına konuştu.

Cocu'nun iyi bir teknik adam olduğunu ancak İngiltere’de çalışması konusunda olumsuz düşündüğünü belirten Brands, ”Bana göre Cocu iyi bir antrenör. Ancak yabancı ve yeni olduğun bir ülkede hemen kendi vatandaşlarını getirmek doğru değil. Zaten bir Hollandalı ile Premier Lig’e başlamamak da benim için daha iyi oldu” dedi.

Cocu ile İngiltere’de çalışmamasının avantajını da aktaran Hollandalı futbol adamı, “Premier Lig’de daha önce çalışmamış biri ile başlamak iyi olmazdı. Çünkü ikimiz de daha önce İngiltere’de çalışmadık. Cocu opsiyonumuz değildi. Şu anda Marco Silva ile çalışmaktan mutluyum. Silva daha önce Hull City ve Watford’da çalıştı. Ayrıca PSV için görev aldığım dönemde Marco Silva’yı Sporting Lizbon’da izlemiştim” diye konuştu.

Cocu ve Fenerbahçe ayrılığını da değerlendiren Michael Brands, “Normalde Cocu’nun Fenerbahçe’ye ‘evet’ diyeceğini düşünmüyordum. Ancak Fenerbahçe’nin teklifi ve projesi Cocu’yu etkiledi. Ama başlangıç dramatik oldu ve her şey zor başladı” yorumunda bulundu. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Phillip Cocu Michael Brands everton İngiltere Premier Lig

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