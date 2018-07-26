Phillip Cocu'yu duygulandıran fotoğraf

Altınordu ile yarın oynayacağı maç için İzmir'de bulunan Fenerbahçe, ilk antrenmanını kırmızı-lacivertli kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde yaptı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Coc da idman öncesi tesislerdeki "Ayaktakiler-Oturanlar Sergisi'ni" gezdi.
Dünya ve Türk futbol tarihine geçen efsane takımlarının fotoğraflarının bulunduğu sergide Cocu, 1998 yılında Hollanda Milli Takım formasıyla çekilmiş kendi fotoğrafına da rastladı. O tarihte ABD'yi 2-0 yenen Van der Sar, Seedorf, Stam, Frank ede Boer ve Ronald de Boer gibi yıldızlarla birlikte oynayan Cocu, 20 yıllık fotoğraftan oldukça etkilendi.
Bu arada Altınordu Başkan Vekili Barış Orhunbilge de Cocu'ya özel bir hediye ile "hoş geldin" dedi. Cocu, Metin Oktay Yerleşkesi'ni inceleyip, Altınordu'nun organizasyon yapısı, tesisleri ve planlamalar ile ilgili Orhunbilge, İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'ndan geniş kapsamlı bilgiler de aldı. Cocu, inceleme sonrası yaptığı açıklamada Altınordu'nun örnek bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Altı yaşından A Takım'a kadar devam eden bir felsefenin varlığı gerçekten çok önemli. Gerçek anlamda başarı, bu felsefeye bağlı kalmakla gelir" dedi.
Bu arada Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Barış Alıcı ve Berke Özer ise Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a verilmek üzere imzalı formalarını Başkan Vekili Barış Orhunbilge'ye teslim ettiler.
Altınordu ile Fenerbahçe arasındaki dostluk maçı Bornova Belediye Stadı'nda saat 21:00'de başlayacak.
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