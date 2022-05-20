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Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ezberledi

20.05.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki lise öğrencisi, matematik işlemini noter huzurunda 26 dakikada okudu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İsmet Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Berat Yakar, Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını ezbere okudu.

11. sınıf öğrencisi Yakar, Milli Eğitim Bakanlığınca öğrencilere matematik dersini sevdirmek amacıyla başlatılan "Matematik Seferberliği" kapsamında düzenlenen Pi sayısı okuma etkinliğine katıldı.

Pi sayınının virgülden sonraki 3 bin 600 basamağını 26 dakikada okuyan Yakar, okul idarecilerinin başvurusu üzerine okula gelen noter huzurunda da aynı başarıyı gösterdi.

- "5 ayda ezberledim"

Yakar, matematik öğretmeninin daha önce de yaptığı yarışmaya katıldığı ve 1500 rakam ezberlediğini anlattı.

Çalışmaya devam ettiğini dile getiren Yakar, 5 aylık süreçte bu rakamı 3 bin 600'e çıkardığını söyledi.

Okul idaresinin bu konuda kendisine yardımcı olduğunu aktaran Yakar, "Ardından noter huzurunda Pi sayısının virgülden sonraki 3 bin 600 rakamını 26 dakikada okudum. Bunun Türkiye rekoru olduğunu düşünüyorum. İmkan verilirse kendi rekorumun üstüne çıkmayı istiyorum. Bir Hintli öğrencinin dünya rekorunu zorlamayı düşünüyorum." dedi.

Matematik Öğretmeni Mehmet Çiçekli okulda daha önce öğrencilere yönelik düzenledikleri etkinlikte 700 rakam ezberleyen Yakar'ın yeteneğini fark ettiklerini belirterek "Berat o yarışmamızda birinci oldu. Zamanla da bu yeteneğini geliştirip 3 bin 600 rakamı okuyarak Türkiye rekorunu kazanmış oldu. Diğer öğrencilerimiz ve okulumuz adına güzel bir başarı oldu. Diğer öğrencilerimize de örnek olmasını diliyoruz. Bu gibi etkinliklerimizi de devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

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