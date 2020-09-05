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Pikap aracının kasasını havuz çevirdi

AMASYA HABERLERİ  | 05.09.2020 16:13 | Son Güncelleme

Pikap aracının kasasını havuz çevirdi

AMASYA(AA) - Amasya’nın Taşova ilçesinde aşırı sıcaklardan bulunan bir kişi, pikap aracının kasasını naylon branda ile su geçirmez hale getirdi, ardından su doldurarak havuza dönüştürdü.

İlçede hava sıcaklığının 31 dereceye kadar yükselmesi hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar serinlemek için ilginç bir yönteme başvurdu.

Tepe Mahallesi'nde ikamet eden Bozkurt, hem kendisi hem de çocuklarını serinletmek için pikap aracının kasasını naylon ile kaplayarak içine su doldurdu.

Sıcak havadan bunalan Bozkurt ve çocukları su dolu kasaya girerek serinlemeye başladı.

Bozkurt, AA muhabirine, sıcak havalarda bunalan çocuklarının serinlemesi ve eğlenmesi için bu yönteme başvurduğunu belirterek, "Pandemi dolayısı ile kapalı alanlara ve havuzlara gidemediğimizden aracımın arkasını naylon ile kaplayıp içini suyla doldurarak havuz haline getirdim. Bu sayede hem kendi çocuğum hem de komşu çocukların sıcak havada serinlemesi için farklı bir faaliyet oluşturdum. Havuzdan çocuklarımızın memnun olması bizi ayrıca mutlu etti." dedi.

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